«Странно»: Сябитова высказалась о романе Михайловой и Рыкова

26 мая 2026, 16:11

Сябитову удивил роман Михайловой и Рыкова

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Роман дочери звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова, актрисы Мирославы Михайловой, с коллегой по цеху Петром Рыковым, который на 21 год старше нее, крайне удивил главную сваху страны Розу Сябитову. По ее словам, девушкам из интеллигентных семей не свойственно строить отношения с мужчинами гораздо старше.





Ранее 23-летняя Мирослава рассказала в личном блоге, что в мае прошлого года рассталась со своим супругом Анатолием Черниковым, за которого вышла замуж в 2024 году. А недавно она появилась на XIII Забайкальском международном кинофестивале в Чите в компании Рыкова.





«Странно. Почему я сказала "странно"? Потому что это наше поколение, и у нас определенное отношение к воспитанию, особенно дочерей. Такое, скажем так, трепетное. Я не знаю, почему молодая девочка из хорошей семьи пытается строить отношения с возрастным мужчиной», — сказала Сябитова в разговоре с изданием «Абзац».