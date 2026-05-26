Компания солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера должна ФНС 86 тысяч рублей
Солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер оказался связан не только с шоу-бизнесом, но и с промышленным производством. Певцу принадлежит 25% компании ООО «Литц», которая занимается выпуском оборудования для пайки и сварки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По итогам 2025 года выручка предприятия составила почти 20 миллионов рублей — это на 12,6% меньше показателей прошлого года. Прибыль также снизилась: с 464 тысяч рублей до 172 тысяч. Для промышленной сферы такие результаты выглядят довольно скромно, особенно на фоне средних показателей по отрасли.
У компании также были судебные разбирательства — оба арбитражных дела ООО «Литц» проиграло. Споры касались налоговых претензий и признания сделок недействительными. Общая сумма требований составила около 8 тысяч рублей.
Кроме того, по данным на апрель 2026 года, за компанией числится налоговая задолженность в размере почти 86 тысяч рублей. При этом страховых взносов за год предприятие выплатило более 5 миллионов рублей.
