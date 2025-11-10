«Сплошной эскорт»: Прохор Шаляпин раскрыл шокирующую правду о шоу-бизнесе, размерах гонораров и пиар-романах со «старушками»

10 ноября 2025, 17:59

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин — артист, который ещё пару лет назад ассоциировался у публики с романами с дамами старшего возраста, сегодня — настоящая медийная звезда. В интервью Ксении Собчак для шоу «Осторожно, Собчак!» 41-летний шоумен откровенно рассказал о росте популярности, гонорарах, отношениях и взглядах на жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание ​

Вирусный феномен: от «старушек» до мегапопулярности Деньги в шоу-бизнесе: «Сплошной эскорт» Личная жизнь: дети, любовь и требования к избраннице Об Алле Пугачёвой: «Повела себя не очень красиво» Скандалы и отношения: правда о старушках и пиаре Ошибки молодости: ссора с Киркоровым Верит ли Прохор в любовь SHAMAN и Мизулиной? Книга с философией удовольствия ТОП-5 эгоистических удовольствий Прохора Шаляпина

​

Вирусный феномен: от «старушек» до мегапопулярности

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Деньги в шоу-бизнесе: «Сплошной эскорт»

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

«Мне предлагали 10 000 евро, но я не пошёл. В нашем шоу-бизнесе все продаются, у нас сплошной эскорт. Вопрос цены. Иногда до брака. Но мы-то понимаем, что там расчёт. И, когда мне говорят, что я что-то пропагандирую, то я ничего не пропагандирую. Наоборот, я говорю, что каждый живёт, как хочет», — отметил артист.

Личная жизнь: дети, любовь и требования к избраннице Прохор признался, что уже стал отчасти папой — он сдавал биологический материал в донорский банк, и дети появились благодаря этому.



«Мне было бы интересно посмотреть на ребёнка, но есть же закон — нельзя. Вдруг во мне что-то проснётся… Я же испорчу жизнь себе, этим людям, ребёнку… Если я вдруг кому-то помог, то хорошо», — рассказал шоумен. Сейчас Прохор одинок, но он не скрывает симпатии к ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко. Однако понимает, что быть вместе они не смогут — у неё есть молодой человек.



Олеся Иванченко (Фото: Instagram* / @losenok95) Также артист откровенно поделился, какой по характеру должна быть женщина его сердца.



«Она должна быть брюнеткой с серыми глазами, довольно простой… Но тут вопрос энергетики. Если будет спокойной — неинтересно. С истеричкой — тяжеловато. Желательно, чтобы была непубличная», — заявил он.

Об Алле Пугачёвой: «Повела себя не очень красиво» Прохор высказал мнение о побеге Аллы Пугачёвой из России.



«Повела себя, на мой взгляд, не очень красиво. Просто уехала в тяжёлый момент для страны... Она сделала свой выбор», — заявил он. Шоумен призвал общественность оставить Примадонну в покое, сравнив её труд и заслуги с трудом своей бабушки, которая всю жизнь работала на заводе.



«Я за то, чтобы отнестись к ней с уважением, просто оставить в покое и не трогать её», — сказал Прохор.

Скандалы и отношения: правда о старушках и пиаре Шаляпин раскрыл, что многие его романы с дамами старшего возраста были пиар-ходами, а близости с ними не было.



«Даже в 80+ иногда бывает молодость… Конечно, это уже больше юмористический образ, в котором я живу и который создал невольно. У меня были подруги старше меня, но не со всеми из них я спал», — уточнил артист.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Он также признался, что его отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской были пиар-ходом: за участие в шоу они с пианисткой получили лишь 100 тысяч рублей.



Ошибки молодости: ссора с Киркоровым Прохор вспомнил и свои ошибки молодости. В 2007 году он случайно вмешался в разговор Филиппа Киркорова и Яны Рудковской и оказался втянут в скандал.



«Это некрасиво было с моей стороны. Это ошибка была, я сейчас это понимаю. Естественно Яна тут же в скандал с Филиппом. Они помирились через 3 дня, а я стал врагом», — признался певец.

Верит ли Прохор в любовь SHAMAN и Мизулиной? Шаляпин признался, что с уважением относится к певцу SHAMAN, но в его паре с Екатериной Мизулиной «что-то не сходится».



«Шаман талантливый человек, очень тёплый в жизни. А Екатерина — холодная. Не знаю, искренняя ли там любовь», — осторожно сказал артист.

Книга с философией удовольствия

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

ТОП-5 эгоистических удовольствий Прохора Шаляпина