«Сплошной эскорт»: Прохор Шаляпин раскрыл шокирующую правду о шоу-бизнесе, размерах гонораров и пиар-романах со «старушками»

Прохор Шаляпин — артист, который ещё пару лет назад ассоциировался у публики с романами с дамами старшего возраста, сегодня — настоящая медийная звезда. В интервью Ксении Собчак для шоу «Осторожно, Собчак!» 41-летний шоумен откровенно рассказал о росте популярности, гонорарах, отношениях и взглядах на жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».
Вирусный феномен: от «старушек» до мегапопулярности
Около двух лет назад в Сети начали вируситься ролики с Шаляпиным, где он рассуждал о том, что жизнь должна быть в удовольствие: меньше работы, больше отдыха.
За год его популярность выросла в сотни раз. Артиста стали приглашать на премии, шоу, даже в роли ведущего.
Особый всплеск интереса произошёл после его участия в шоу «Звёзды в Африке», где съёмочный день обходился всего в 50 тысяч рублей, но изнурительные условия заставили артиста похудеть на 11 килограммов. После выхода эфиров пользователи начали активно вырезать и распространять его рилсы — и успех пошёл сам собой.
Деньги в шоу-бизнесе: «Сплошной эскорт»
Прохор честно раскрыл размеры своих гонораров: участие в проектах Андрея Малахова приносило 50–100 тыс. рублей за эфир, а гонорары за шоу «Звёзды в Африке» выросли в 10–20 раз за последние два года.
Книга с философией удовольствия
Недавно Прохор выпустил книгу с говорящим названием «Главное — не уработаться!».
Он отметил, что это не глубокая философия, а лёгкое чтение — чтобы порадовать людей и улыбнуться. Книга имиджевая, без претензий на мудрость.