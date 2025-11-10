«Меня помнят десятилетиями»: Прохор Шаляпин прокомментировал сравнение с SHAMAN

10 ноября 2025, 15:17

Прохор Шаляпин заявил, что он популярнее SHAMAN

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Шоумен Прохор Шаляпин отреагировал на критику музыкального эксперта Сергея Соседова, который заявил, что певец «не состоялся как артист» и мог бы достигнуть уровня SHAMAN (Ярослава Дронова).





В беседе с Общественной Службой Новостей Шаляпин заявил, что сравнивать их некорректно.





«Я не могу сказать, что мне приятно сравнение с певцом SHAMAN, потому что я намного раньше него прославился, меня помнят уже несколько десятилетий. Но то, что у меня невероятно огромный потенциал — это, конечно, Соседов прямо в яблочко попал. Но в целом странно нас сравнивать », — подчеркнул артист.

«Дронова, конечно, тоже уже знают. Разница лишь в том, что я сам себя сделал и меня никто особо не пиарил, а Ярослав постоянно о себе всем напоминает», — заявил певец.