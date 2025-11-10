«Меня помнят десятилетиями»: Прохор Шаляпин прокомментировал сравнение с SHAMAN
Шоумен Прохор Шаляпин отреагировал на критику музыкального эксперта Сергея Соседова, который заявил, что певец «не состоялся как артист» и мог бы достигнуть уровня SHAMAN (Ярослава Дронова).
В беседе с Общественной Службой Новостей Шаляпин заявил, что сравнивать их некорректно.
«Я не могу сказать, что мне приятно сравнение с певцом SHAMAN, потому что я намного раньше него прославился, меня помнят уже несколько десятилетий. Но то, что у меня невероятно огромный потенциал — это, конечно, Соседов прямо в яблочко попал. Но в целом странно нас сравнивать», — подчеркнул артист.Прохор добавил, что для него работа всегда была важна, особенно когда она приносит удовольствие. Он отметил, что даже если исчезнет с экранов на годы, о нём будут помнить.
«Дронова, конечно, тоже уже знают. Разница лишь в том, что я сам себя сделал и меня никто особо не пиарил, а Ярослав постоянно о себе всем напоминает», — заявил певец.Шаляпин также уверен, что у него ещё есть время завоевать мировую популярность, оставаясь при этом востребованным в родной стране.