«Оставьте её в покое»: Шаляпин высказался о Пугачёвой и её решении покинуть Россию

10 ноября 2025, 14:59

Прохор Шаляпин охарактеризовал Аллу Пугачёву как «неоднозначную фигуру»

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

В откровенном интервью Ксении Собчак Прохор Шаляпин рассказал о своём отношении к жизни, творчеству коллег и упомянул Аллу Пугачёву. Об этом сообщает Super.





Артист охарактеризовал певицу всего двумя словами — «неоднозначная фигура». Он не разделяет её решение покинуть Россию, страну, которая, по его мнению, «дала ей всё».



Тем не менее Шаляпин подчеркнул, что не вправе осуждать Примадонну, так как сам не достиг подобных успехов на сцене.





«Я за то, чтобы отнестись к ней с уважением, просто оставить в покое и не трогать её», — заключил певец.