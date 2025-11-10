Прохор Шаляпин сводил маму в Большой театр и растрогал поклонников семейными кадрами
Прохор Шаляпин показал редкие кадры с мамой в Большом театре
Певец Прохор Шаляпин провёл вечер в компании своей мамы, устроив ей настоящий праздник — они вместе посетили Большой театр.
Артист поделился в соцсетях трогательными снимками с выхода в свет, на которых он позирует рядом с Еленой перед началом оперы.
«Пришли с маман в Большой театр на чудесную оперу в четырёх действиях», — написал Шаляпин.Публикация вызвала бурю эмоций у поклонников. Подписчики отметили, что мама артиста выглядит просто великолепно, а сам Прохор — настоящий пример заботливого сына.
Тёплый семейный кадр артиста быстро разошёлся по фан-аккаунтам, а поклонники признались, что хотели бы видеть такие искренние моменты чаще.