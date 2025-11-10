Прохор Шаляпин сводил маму в Большой театр и растрогал поклонников семейными кадрами

10 ноября 2025, 14:41

Прохор Шаляпин показал редкие кадры с мамой в Большом театре

Прохор Шаляпин с мамой (Фото: Telegram / @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин провёл вечер в компании своей мамы, устроив ей настоящий праздник — они вместе посетили Большой театр.





Артист поделился в соцсетях трогательными снимками с выхода в свет, на которых он позирует рядом с Еленой перед началом оперы.





«Пришли с маман в Большой театр на чудесную оперу в четырёх действиях», — написал Шаляпин.