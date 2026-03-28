Год добивалась Моргенштерна*, но штамп в паспорте разрушил отношения: роман со Славой Бустером и пластика груди Дилары Зинатуллиной
Известная уфимка Дилара Зинатуллина 29 марта отмечает свое 26-летие. Она приобрела популярность благодаря отношениям с рэпером Моргенштерном*, но даже после их развода продолжает оставаться в центре внимания. Дилара всегда выделялась экстравагантностью и харизмой, что помогло ей выстроить успешную карьеру. Каким был её путь от обычной уфимской школьницы до медийной личности, расскажет «Радио 1».
Детство и юность Дилары ЗиннатулинойДилара Зинатуллина родилась 29 марта 2000 года в Уфе. Позже в семье появилась младшая сестра Мария. В детстве Дилара была послушной, училась на одни пятёрки и отличалась усердием. Но в старших классах приоритеты сменились — её больше увлекали тусовки, новые знакомства и дискотеки. Учёба отошла на второй план, что сильно отразилось на её результатах: когда-то бывшая отличница с трудом сдала ЕГЭ.
После школы девушка мечтала стать моделью, но её рост (164 см) оказался недостаточным для карьеры на подиуме. Родители настояли на поступлении в университет, и девушка, не имея особого желания, последовала их совету.
Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)
Карьера Дилары ЗинатуллинойНастоящая популярность пришла к Диларе после знакомства с рэпером Моргенштерном*. Она быстро монетизировала свою известность в социальных сетях: совместные фото с музыкантом привлекали внимание миллионов подписчиков. Чтобы удержать интерес аудитории, Дилара стала активно вести блог. На сегодняшний день на Instagram** девушки подписано более четырех миллионов человек. Позже Дилара запустила собственный бьюти-бизнес — открыла салон красоты в Москве.
Отношения с Моргенштерном*Судьбоносная встреча с Алишером Моргенштерном* произошла, когда Диларе было 17 лет. Они встретились случайно — девушка с подругой не смогла попасть в клуб и оказалась в компании, где был будущий рэпер.
Однако первое впечатление оказалось далёким от романтики. Моргенштерн* был пьян и даже не запомнил их знакомства, да и Дилару молодой человек совсем не впечатлил. Но спустя время девушка все же решила покорить сердце харизматичного парня. Это оказалось не так просто — Алишер* долгое время не отвечал взаимностью.
Только спустя год, когда девушка перестала добиваться его расположения, Моргенштерн* вдруг обратил на неё внимание. Они стали встречаться, некоторое время жили вместе, но затем рэпер заявил, что не готов к серьёзным отношениям и они расстались.
Свадьба Дилары и Моргенштерна*В 2020 году пара воссоединилась, и вскоре Алишер* осыпал любимую подарками — красным автомобилем и кейсом с 5 миллионами рублей. Позже он начал называть Дилару своей женой.
Однако предложение руки и сердца сделала именно девушка — и рэпер с радостью его принял. Их свадьба в августе 2021 года прошла в советском стиле: с пупсом на капоте, плакатами и традиционным выкупом невесты.
Однако семейная жизнь оказалась не такой радужной. Уже через полгода начались проблемы, и в феврале 2023-го пара официально развелась. Моргенштерн* признал, что не создан для брака, а Дилара заявила, что штамп в паспорте разрушил их отношения.
«За время всего брака я поняла, что нельзя построить семью лишь на романтическом и физическом влечении», — сказала девушка.
Новые отношения и творческий путь
После развода поклонники заподозрили Дилару в романе с блогером и стримером Славой Бустером (Вячеславом Леонтьевым). Долгое время она отрицала связь, но в начале 2024 года подтвердила, что они живут вместе и работают над совместными проектами.
Однако в январе 2025-го Слава объявил о разрыве. Он поблагодарил Дилару за «время и опыт». Ходили слухи, что причиной расставания стала измена со стороны девушки, но она подчеркнула, что предательства в их отношениях не было. Молодые люди остались в хороших отношениях.
«Не могу сказать, что что-то не поделили. Просто наскучила эта история», — заявил Бустер.
Помимо блогерства, Дилара попробовала себя в шоу-бизнесе: в 2024 году она снялась в проекте «Прятки», а в марте представила свой дебютный рэп-сингл «Типо». Этот шаг позволил ей заявить о себе не как о бывшей Моргенштерна*, а как о самостоятельной артистке.
Как сейчас живет блогерВ 2025 году Дилара Зинатуллина выпустила сразу несколько треков и альбомов. Среди них — альбом «АЗБУКА МОРЗЕ», выпущенный 14 марта 2025 года на лейбле Make It Music в жанре хип-хоп/рэп. Также в её дискографии значатся синглы «Цунами» (поп-жанр, выпущен 21 марта 2025 года) и альтернативный релиз «СУПЕРМОДЕЛЬ» от 27 сентября 2024 года. В музыкальных работах Дилары чувствуется влияние современных трендов: от рэпа до поп-музыки. Она экспериментирует со звучанием и, судя по регулярным релизам, намерена закрепиться в индустрии не только как блогер, но и как полноценный исполнитель.
Дилара никогда не скрывала, что следит за своей внешностью и прибегает к помощи пластических хирургов. Недавно она призналась, что сделала пластику груди. Поводом стало похудение — после потери веса собственная грудь перестала её устраивать. Блогерша отметила, что сильно волновалась перед операцией, однако процедура прошла успешно, хотя после неё чувствовала сильную слабость.
Откровенные фото в бикини — неотъемлемая часть её блога. В феврале 2026 года Дилара опубликовала серию снимков с отдыха в Таиланде. На них она предстала в красном бикини с золотыми цепочками и прозрачных голубых чулках, позируя на байке, лестнице и камнях. Реакция подписчиков разделилась: одни называли её «безумно красивой» и «богиней», другие критиковали за пошлость, сравнивая с порноактрисой. В конце февраля 2026 года блогерша примерила образ Лары Крофт: облегающий топ с вырезом, корсет, микрошорты и заплетённая в косу коса.
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.