Годами не общался с отцом, а после смерти забрал наследство: как выживает молодая вдова Владимира Шаинского, оставшись без средств к существованию

23 сентября 2026, 17:56

Светлана (Фото: кадр из программы «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной)

Она устроилась бухгалтером в Союз композиторов в 17 лет и не подозревала, что эта подработка изменит всю её жизнь. Взрослый мужчина, гадалка, предсказавшая встречу, и 30 лет брака с легендой. Но после ухода Владимира Шаинского для его молодой вдовы началось совсем другое время — с потерями, судами и необходимостью начинать всё заново. Что скрывалось за семейным счастьем маэстро и как сложилась жизнь женщины, оставшейся без опоры, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как юная бухгалтерша покорила легендарного композитора Что скрывалось за семейным счастьем Владимира Шаинского Неизвестные подробности последних лет жизни легенды Почему вдова Шаинского была вынуждена начать сдавать комнаты и с кем ей пришлось судиться

Как юная бухгалтерша покорила легендарного композитора



Владимир Шаинский (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Что скрывалось за семейным счастьем Владимира Шаинского



Сын Владимира Шаинского Вячеслав (Фото: кадр из программы «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной)

Неизвестные подробности последних лет жизни легенды

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Владимир Шаинский (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

«Когда в прессе стали писать, что на могиле отца нет памятника, то Алла Пугачёва чисто по-человечески отреагировала. Точная сумма неизвестна, но, судя по всему, она дала примерно два миллиона рублей. Если их не хватит, то будет искать ещё деньги», — поделился Вячеслав Шаинский в эфире «Звезды сошлись».

Почему вдова Шаинского была вынуждена начать сдавать комнаты и с кем ей пришлось судиться