Годами не общался с отцом, а после смерти забрал наследство: как выживает молодая вдова Владимира Шаинского, оставшись без средств к существованию
Она устроилась бухгалтером в Союз композиторов в 17 лет и не подозревала, что эта подработка изменит всю её жизнь. Взрослый мужчина, гадалка, предсказавшая встречу, и 30 лет брака с легендой. Но после ухода Владимира Шаинского для его молодой вдовы началось совсем другое время — с потерями, судами и необходимостью начинать всё заново. Что скрывалось за семейным счастьем маэстро и как сложилась жизнь женщины, оставшейся без опоры, читайте в материале «Радио 1».
Как юная бухгалтерша покорила легендарного композитораСудьба Светланы Шаинской могла сложиться иначе, если бы не случайная подработка в годы учёбы. В 17 лет, благодаря содействию родной тёти, девушка устроилась бухгалтером в Союз композиторов. Именно в этих стенах, наполненных творческой атмосферой, произошла встреча, перевернувшая её жизнь.
58-летний маэстро Владимир Шаинский заглянул туда по служебным делам, чтобы распечатать ноты. За плечами скрипача уже было два неудачных брака, и после расставания с матерью старшего сына он вовсе не планировал снова жениться. Однако появление юной, стройной блондинки с лучезарной улыбкой мгновенно привлекло внимание взрослого мужчины. Несмотря на пережитый опыт, «Крокодил Гена» повёл себя как влюблённый юноша. Известный ловелас был настойчив и не ушёл, пока девушка не продиктовала свой телефон. Разница в возрасте Владимира смущала, он ждал насмешек, но всё же набрал номер. А Светлана восприняла звонок как знак свыше: незадолго до этого гадалка предсказала ей встречу с мужчиной намного старше, чьё имя начинается на букву «В».
После разговора последовало свидание, на котором музыкант усадил спутницу за рояль и исполнил для неё мелодию. Этот галантный и красивый жест окончательно покорил сердце возлюбленной. Так начался союз, который, вопреки всем скептикам, продлился более 30 лет — вплоть до смерти композитора в 2017 году.
Что скрывалось за семейным счастьем Владимира ШаинскогоЗарегистрировав брак, молодая жена переехала к маэстро. Их жизнь превратилась в увлекательное, хоть и непростое, путешествие между двумя странами. Рождение сына Вячеслава, а следом и дочери Анны окончательно скрепило их семейное счастье. Владимир Яковлевич был верным мужем и заботливым отцом.
Ради семьи Светлана отказалась от карьеры, посвятив себя созданию домашнего очага. Её кулинарные шедевры и неустанная забота стали тем фундаментом, на котором держался быт знаменитого композитора. Со временем супруги осуществили давнюю мечту — приобрели просторный дом в калифорнийском Сан-Диего, прямо на берегу Тихого океана. Дети росли в атмосфере творчества и безусловной родительской любви. Сам же Владимир Яковлевич даже в преклонном возрасте поражал окружающих завидной физической формой: хитмейкер регулярно плавал в океане и катался на велосипеде, сохраняя бодрость духа и тела до последних лет жизни.
Неизвестные подробности последних лет жизни легендыТяжёлым испытанием для семьи стал онкологический диагноз композитора. После сложной операции и долгого восстановления, во время которого Светлана неотступно находилась рядом, выяснилось, что баснословно дорогая американская медицина стремительно истощает их сбережения.
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На фоне сокращения авторских отчислений ради спасения жизни мужа им пришлось пойти на крайние меры и продать московскую квартиру старшего сына Владимира. Несмотря на мрачные прогнозы врачей, отводивших народному артисту РСФСР считанные месяцы, Шаинский прожил ещё почти десять лет. Он не сдавался, сохраняя привычную физическую активность и лишь изредка позволяя себе нарушать строгий режим ради фирменного самогона тёщи.
Однако в декабре 2017 года композитор был экстренно госпитализирован в клинику Сан-Диего, откуда ему уже не было суждено вернуться: сердце автора «Голубого вагона» остановилось в католическое Рождество. Для вдовы эти дни превратились в сущий кошмар. Владимир Яковлевич, всегда погруженный в творчество, не оставил никаких чётких распоряжений на случай своего ухода. В результате Светлане, да ещё и в разгар рождественских праздников, пришлось в полном одиночестве пробиваться через лабиринт сложнейших бюрократических и финансовых проблем. Спасением стал верный друг семьи Лев Лещенко, который взял все хлопоты на себя.
Свою помощь обещало оказать также Министерство культуры, но после смены руководства семья Владимира Шаинского обращаться к чиновникам не стала. Прощание состоялось в Москве 22 января 2018 года в Доме композиторов, а позже, благодаря финансовой поддержке Примадонны, на могиле пианиста на Троекуровском кладбище установили достойный памятник.
«Когда в прессе стали писать, что на могиле отца нет памятника, то Алла Пугачёва чисто по-человечески отреагировала. Точная сумма неизвестна, но, судя по всему, она дала примерно два миллиона рублей. Если их не хватит, то будет искать ещё деньги», — поделился Вячеслав Шаинский в эфире «Звезды сошлись».
Почему вдова Шаинского была вынуждена начать сдавать комнаты и с кем ей пришлось судитьсяСмерть мужа стала для Светланы не только эмоциональным ударом, но и финансовой катастрофой — всё, что было отложено, ушло на врачей, лекарства и больницы. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, вдове пришлось сдавать комнаты в собственном доме.Попытка расплатиться с долгами за счёт продажи оставшейся московской недвижимости не удалась. Внезапно заявил о себе старший сын композитора Иосиф, который много лет не поддерживал никаких отношений с отцом. Наследник потребовал свою долю через суд и оспорил сделку. По словам Светланы, тяжбы длились несколько лет.
Конфликт завершился договорённостью — женщине пришлось выплачивать Иосифу компенсацию за квартиру, на которую тот, по её мнению, не имел никаких прав. После 2021 года новых судебных баталий между вдовой и старшим сыном в прессе не появлялось. Сегодня она продолжает жить в Сан-Диего вместе с дочерью Анной, ведя скромный и закрытый образ жизни.