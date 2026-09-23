Дима Масленников и Клава Кока отправились в Таиланд ради нового шоу
Дима Масленников и Клава Кока попробуют себя в новой роли — супруги стали ведущими реалити-шоу «Три острова» на телеканале СТС. Для обоих это новый телевизионный опыт, а сам проект обещает объединить в одном формате звёзд и обычных участников. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Сейчас съёмки проходят в Таиланде. Судя по названию, героям предстоит оказаться в необычных условиях и столкнуться с испытаниями, однако подробности механики проекта телеканал пока официально не раскрывает.
Известно, что в «Трёх островах» примут участие как известные люди, так и участники без медийного прошлого. Именно такое сочетание должно стать одной из особенностей нового реалити: знаменитостям и обычным людям предстоит оказаться в одинаковых условиях и проверить себя в непривычной обстановке.
Вести проект доверили Масленникову и Клаве Коке. Для Димы это очередное появление в телевизионном формате после многочисленных экстремальных и развлекательных проектов, а для Клавы — новый этап в её телевизионной карьере.
Премьера «Трёх островов» на СТС ожидается в ноябре. Имена всех участников и подробности испытаний пока держат в секрете.
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