Дима Масленников и Клава Кока отправились в Таиланд ради нового шоу

23 сентября 2026, 19:35

Дима Масленников и Клава Кока стали ведущими нового шоу «Три острова»

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Дима Масленников и Клава Кока попробуют себя в новой роли — супруги стали ведущими реалити-шоу «Три острова» на телеканале СТС. Для обоих это новый телевизионный опыт, а сам проект обещает объединить в одном формате звёзд и обычных участников. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».