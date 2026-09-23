С мужем стали чужими, а подруга раскрыла ее тайну Борису Корчевникову: почему ушла от Матросова и десять лет скрывала нового супруга Мария Куликова
Она случайно попала на кастинг, перепутав двери, — и стала звездой «Двух судеб». На площадке встретила мужа, с которым прожила 13 лет, но призналась: семьёй они так и не стали. А потом больше десяти лет держала в секрете имя нового избранника, с которым наконец обрела счастье. Почему Мария Куликова так долго не раскрывала эти отношения и что заставило её уйти от Дениса Матросова, читайте в материале «Радио 1».
Как родители спасали дочь от дурного влиянияМария Куликова родилась 4 августа 1977 года в Москве в семье интеллигентов. Её мать работала инженером, а отец строил карьеру профессионального певца. Дома царила творческая атмосфера — во многом благодаря бабушке, декану вокального факультета Гнесинки. Когда девочке исполнилось десять лет, семья переехала в неблагополучный район. Родители, опасаясь дурного влияния улицы, не хотели запирать дочь в четырёх стенах, но и отпускать одну на улицу боялись.
Нашли выход: рядом была театральная студия. Машу туда записали, чтобы хоть чем-то занять. Удивительно, но по окончании школы Куликова не сразу связала жизнь с искусством. В то время профессия юриста считалась одной из самых престижных и высокооплачиваемых, и девушка решила поступить в юридический институт. Однако вскоре поняла, что сухие законы и кодексы ей совершенно не по душе, и бросила учёбу.
Что ждало Куликову на площадке знаменитой сагиРазочарование в одной профессии только ускорило выбор другой. Осознав, что юриспруденция — не её призвание, Мария с ходу поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1998 году. Сразу после выпуска начинающую артистку приняли в труппу Театра сатиры, где она прослужила более десяти лет. Под руководством именитых мастеров актриса создала целую галерею сценических образов: играла в постановке Александра Ширвиндта «Нам всё ещё смешно», воплотила Мэйбл Чилтерн в «Идеальном муже» Оскара Уайльда, а также Люси в «Трехгрошовой опере» Бертольта Брехта. В кино поначалу Куликовой доставались лишь небольшие эпизоды. Всё изменилось в 2002 году. На кастинг нового проекта Мария попала благодаря курьёзу: претендентка просто перепутала двери и оказалась не в той аудитории.
В тот проект, куда она направлялась, актрису не взяли, зато в «Двух судьбах» заметили. Сначала Марию утвердили на второстепенную роль Веры, но буквально за сутки до старта съёмок создатели проекта предложили дебютантке главную героиню — Надю Розанову. Мелодрама, на которую режиссёры не возлагали особых надежд, стала настоящим телевизионным феноменом. Выпускница легендарной альма-матер проснулась знаменитой: Куликову узнавали на улицах, а телефон разрывался от предложений о новых съёмках. Именно на площадке знаменитой саги восходящая звезда не только обрела всенародную любовь, но и встретила свою вторую половинку — актёра Дениса Матросова.
Честное признание: две судьбы, один дом и пустотаЯркая и привлекательная Мария Куликова никогда не испытывала недостатка во внимании мужчин. Однако её первым и единственным официальным мужем стал коллега по съёмочной площадке сериала «Две судьбы» — Денис Матросов. Их экранные чувства быстро переросли в реальный роман.
На тот момент Денис уже был успешным и востребованным актёром, тогда как карьера Марии только начинала стремительно развиваться. Влюблённые долгое время просто жили вместе, не торопя события, но в 2008 году всё же решили узаконить отношения. Однако штамп в паспорте лишь обострил скрытые противоречия. Главным камнем преткновения стало распределение семейных ролей: Денис ожидал, что жена возьмёт на себя заботу о домашнем очаге, но амбициозная актриса с таким традиционным укладом была категорически не согласна.
«Всё рушиться начало из-за нашей прекрасной профессии. Гастроли и съёмки — это не вышел из подъезда и стал сниматься. Это разъезды по всей стране. Это не сближает. Мы стали отдаляться, к сожалению. Так сложилось, что наши дороги разошлись», — цитирует Матросова «NEWS.ru».Пытаясь сохранить отношения ради сына Ивана, который родился в 2011 году, Мария и Денис долго искали компромиссы, но найти общий язык так и не смогли.
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В 2015 году они расстались. Спустя годы Мария в программе «Судьба человека» честно призналась: по-настоящему семьёй они так и не стали.
«Скажу, что ещё до рождения Вани у нас уже что-то разладилось. Стало меньше точек соприкосновения. Начались какие-то споры. При этом мы построили общий дом, но чувствовали себя в нём чужими друг другу людьми. Я вот поражаюсь. Порой люди могут жить в однокомнатной общаге и быть счастливы, а иногда они оказываются в шикарном доме, а в нём царит пустота», — высказалась актриса.
Кто раскрыл её главную тайну в прямом эфиреВ 2023 году Мария Куликова наконец объявила, что снова пошла под венец. Более десяти лет актриса тщательно скрывала имя своего избранника, но эту тайну выдала её коллега Серафима Низовская в эфире программы Бориса Корчевникова. Оказалось, что избранником Марии стал актёр Виталий Кудрявцев — бывший муж самой Серафимы.Однако, Куликова здесь ни при чём: супруги официально развелись ещё в 2011 году, а роман с будущей женой у актёра начался значительно позже, когда оба уже были свободны. Виталий и Мария — ровесники, оба родом из Москвы, что во многом сблизило их мировоззрение и быт. О том, как прошла церемония, актриса рассказала в интервью.
«Мы в МФЦ расписались, и всё. Я была в спортивном костюме. У меня одна фотография, которую сделал Ваня. Она получилась грандиозной — над нами парит огромное красивое облако. Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было… Мы вместе 10 лет, и при этом наша свадьба — баловство, хулиганство и спонтанное решение», — поделилась она.Для Марии этот союз стал настоящим спасением. Звезда «Склифосовского» призналась, что наконец обрела женское счастье.
«Я просто кайфую от своего нынешнего состояния. Чувствую себя по-настоящему счастливой женщиной. У меня раньше не было таких отношений, в которых ко мне бы так нежно и бережно относились. И это большое счастье, потому что многим это не дано», — откровенничала кинодива в беседе.