С мужем стали чужими, а подруга раскрыла ее тайну Борису Корчевникову: почему ушла от Матросова и десять лет скрывала нового супруга Мария Куликова

23 сентября 2026, 19:10

Мария Куликова (Фото: кадр из фильма «Парфюмерша»)

Она случайно попала на кастинг, перепутав двери, — и стала звездой «Двух судеб». На площадке встретила мужа, с которым прожила 13 лет, но призналась: семьёй они так и не стали. А потом больше десяти лет держала в секрете имя нового избранника, с которым наконец обрела счастье. Почему Мария Куликова так долго не раскрывала эти отношения и что заставило её уйти от Дениса Матросова, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как родители спасали дочь от дурного влияния Что ждало Куликову на площадке знаменитой саги Честное признание: две судьбы, один дом и пустота Кто раскрыл её главную тайну в прямом эфире

Как родители спасали дочь от дурного влияния

Что ждало Куликову на площадке знаменитой саги



Мария Куликова (Фото: кадр из фильма «Отель счастливых сердец»)

Честное признание: две судьбы, один дом и пустота



Денис Матросов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Всё рушиться начало из-за нашей прекрасной профессии. Гастроли и съёмки — это не вышел из подъезда и стал сниматься. Это разъезды по всей стране. Это не сближает. Мы стали отдаляться, к сожалению. Так сложилось, что наши дороги разошлись», — цитирует Матросова «NEWS.ru».

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«Скажу, что ещё до рождения Вани у нас уже что-то разладилось. Стало меньше точек соприкосновения. Начались какие-то споры. При этом мы построили общий дом, но чувствовали себя в нём чужими друг другу людьми. Я вот поражаюсь. Порой люди могут жить в однокомнатной общаге и быть счастливы, а иногда они оказываются в шикарном доме, а в нём царит пустота», — высказалась актриса.

Кто раскрыл её главную тайну в прямом эфире



Виталий Кудрявцев (Фото: кадр из фильма«Судьба обмену не подлежит»)

«Мы в МФЦ расписались, и всё. Я была в спортивном костюме. У меня одна фотография, которую сделал Ваня. Она получилась грандиозной — над нами парит огромное красивое облако. Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было… Мы вместе 10 лет, и при этом наша свадьба — баловство, хулиганство и спонтанное решение», — поделилась она.

«Я просто кайфую от своего нынешнего состояния. Чувствую себя по-настоящему счастливой женщиной. У меня раньше не было таких отношений, в которых ко мне бы так нежно и бережно относились. И это большое счастье, потому что многим это не дано», — откровенничала кинодива в беседе.