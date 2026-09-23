«Вела себя как дурочка», пока он изменял с подругой: почему на самом деле Анастасия Веденская развелась с Епифанцевым и не вышла замуж снова
Она выросла за кулисами «Мосфильма», а в 19 лет узнала, что беременна от актёра, который был старше и убедил её сохранить ребёнка. Через время она случайно получила от мужа сообщение, предназначенное другой женщине. А потом приняла предложение руки и сердца в прямом эфире, но в ЗАГС так и не пошла. Почему Анастасия Веденская согласилась на свадьбу и отказалась от неё, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и путь в профессиюАнастасия Юрьевна Веденская родилась 14 октября 1984 года в Москве. Детство прошло за кулисами «Мосфильма»: запах грима, шуршание костюмов и бесконечная магия съёмочной площадки — для Анастасии Веденской этот мир был родным с пелёнок. Мама будущей звезды работала художником-гримёром на главной киностудии страны, поэтому маленькая Настя проводила за кулисами часы напролёт. Девочке даже предлагали эпизодические роли, но родительница была категорически против, не желая для дочери актёрской судьбы. После школы Анастасия поступила в Театральное училище имени Щукина, попав на курс к Владимиру Поглазову.
В 2006 году диплом оказался в руках, а впереди замаячили театральные подмостки. Она играла у самого Кшиштофа Занусси в спектакле «Все мои сыновья», деля сцену с Валерием Золотухиным и Екатериной Васильевой.
Хрупкая «Зина Семилетова» и эпатажный «Братишка»: история любви двух противоположностейЗнакомство Веденской и Владимира Епифанцева произошло в стенах театрального института, где юная студентка сдавала экзамен. Эмоциональная и самоотверженная игра девушки настолько впечатлила уже состоявшегося актёра, находившегося в зале, что он подошёл к ней сразу после выступления. Чувства вспыхнули быстро, роман закрутился — и через три месяца 19-летняя Анастасия узнала, что беременна. Для неё, амбициозной и сосредоточенной на карьере, это стало ударом: она не была уверена, что готова к материнству. Однако Епифанцев проявил настойчивость: вместе со своей матерью мужчина убеждал возлюбленную сохранить ребёнка, обещая взять на себя все заботы о благосостоянии будущей семьи. В итоге избранница согласилась на свадьбу.
В 2005 году у пары родился первенец Гордей, а три года спустя на свет появился их младший сын Орфей. Со стороны их семья выглядела счастливой: супруги вместе появлялись на публике, путешествовали и гуляли с детьми. Несмотря на материнство, Веденская не отказалась от карьеры.
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Её дебют состоялся в фильме «Под Большой Медведицей» (2006), затем последовали роли в «Разметке» (2007) и «Ночи длиною в жизнь» (2010), за которую она получила специальный приз имени Владислава Галкина «Хрустальный глобус» за актёрское мастерство.
Как «Кремень» стал для Веденской и Епифанцева семейным крахомВо время съёмок проекта «Кремень. Освобождение» Веденская случайно узнала об измене мужа — Владимир по ошибке отправил ей сообщение, предназначенное любовнице: «Сегодня не приходи. Тем более что Настя у меня». Чтобы убедиться в предательстве, Анастасия незаметно положила диктофон в карман супруга. Когда тот солгал, что вышел в магазин, устройство записало его разговор с другой женщиной.
«Мне было очень больно узнать, что муж изменяет мне с моей подругой. Это было двойное предательство. Самое мерзкое и подлое, что может быть, — это ложь. Все друзья говорили мне, что я веду себя как дурочка. Они видели всё. А я ещё защищала Аню, говорила близким, чтобы не лезли не в своё дело!» — призналась актриса в эфире телеканала «Россия 1».
Предложение в прямом эфире: почему Веденская сказала «да», но отказалась идти в ЗАГСПережив тяжёлый развод, артистка долгое время держала эмоциональную дистанцию, не желая снова растворяться в партнёре и терять собственное «я». Однако вскоре на съёмочной площадке Анастасия познакомилась с актёром Максимом Онищенко. Между ними зародилось глубокое чувство, и уже через неделю после первой встречи пара начала жить вместе. Мужчина быстро нашёл общий язык с её сыновьями, а в 2021 году решился на важный шаг — сделал возлюбленной предложение прямо в эфире программы «Судьба человека». Для бывшей жены Епифанцева это стало неожиданностью, но в итоге она приняла предложение. Однако до ЗАГСа они так и не дошли.
«И я, и Максим уже были в официально зарегистрированных союзах, но я против института брака как такового. Когда я ждала ребёнка, меня, 20-летнюю, на это уговорили Володя и его мама. Ну, в юности ради рождения детей, может быть, и стоит соблюдать эти формальности, а вот позже совсем не надо… Что касается детей, я Макса сразу предупредила, что мне двух сыновей хватит и больше детей не хочу», — заявила актриса.