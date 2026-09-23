«Вела себя как дурочка», пока он изменял с подругой: почему на самом деле Анастасия Веденская развелась с Епифанцевым и не вышла замуж снова

23 сентября 2026, 18:59

Анастасия Веденская (Фото: кадр из фильма «Тихий Дон»)

Она выросла за кулисами «Мосфильма», а в 19 лет узнала, что беременна от актёра, который был старше и убедил её сохранить ребёнка. Через время она случайно получила от мужа сообщение, предназначенное другой женщине. А потом приняла предложение руки и сердца в прямом эфире, но в ЗАГС так и не пошла. Почему Анастасия Веденская согласилась на свадьбу и отказалась от неё, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и путь в профессию Хрупкая «Зина Семилетова» и эпатажный «Братишка»: история любви двух противоположностей Как «Кремень» стал для Веденской и Епифанцева семейным крахом Предложение в прямом эфире: почему Веденская сказала «да», но отказалась идти в ЗАГС Пьяные выходки и коллективный иск против Экс-супруги Епифанцева

Ранние годы и путь в профессию

Хрупкая «Зина Семилетова» и эпатажный «Братишка»: история любви двух противоположностей



Владимир Епифанцев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

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Как «Кремень» стал для Веденской и Епифанцева семейным крахом

«Мне было очень больно узнать, что муж изменяет мне с моей подругой. Это было двойное предательство. Самое мерзкое и подлое, что может быть, — это ложь. Все друзья говорили мне, что я веду себя как дурочка. Они видели всё. А я ещё защищала Аню, говорила близким, чтобы не лезли не в своё дело!» — призналась актриса в эфире телеканала «Россия 1».

Предложение в прямом эфире: почему Веденская сказала «да», но отказалась идти в ЗАГС



Максим Онищенко и Анастасия Веденская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«И я, и Максим уже были в официально зарегистрированных союзах, но я против института брака как такового. Когда я ждала ребёнка, меня, 20-летнюю, на это уговорили Володя и его мама. Ну, в юности ради рождения детей, может быть, и стоит соблюдать эти формальности, а вот позже совсем не надо… Что касается детей, я Макса сразу предупредила, что мне двух сыновей хватит и больше детей не хочу», — заявила актриса.

Пьяные выходки и коллективный иск против Экс-супруги Епифанцева