24 июля 2026, 20:21

Борис Новиков (Фото: кадр из фильма «Смешные люди!»)

25 июля исполняется 29 лет со дня смерти народного артиста России Бориса Новикова. Его фамилию сегодня вспомнят не все, но голос узнают миллионы — именно он подарил неповторимый характер почтальону Печкину из мультфильмов о Простоквашино. За свою жизнь Новиков сыграл почти 180 ролей, стал одним из самых востребованных актеров советского кино, но за кадром ему пришлось пережить зависть коллег, тяжелую болезнь единственного сына и почти забытые похороны. Как жил артист, которого называли по-настоящему народным, — в материале «Радио 1».





Содержание Не попал на фронт из-за возраста, но всю войну проработал на заводе Ради театра бросил техническую профессию «Вы сыграли лучше, чем я написал»: роль, изменившая всю карьеру После триумфа началась травля Главный мастер вторых ролей советского кино Почему Печкин получился таким настоящим Самая страшная боль артиста Звание народного артиста получил незадолго до смерти Тихий уход великого актера

Не попал на фронт из-за возраста, но всю войну проработал на заводе

Борис Новиков (Фото: кадр из фильма «Тени исчезают в полдень»)

Ради театра бросил техническую профессию

«Вы сыграли лучше, чем я написал»: роль, изменившая всю карьеру

Борис Новиков (Фото: кадр из фильма «Желание любви»)

«Вы сыграли лучше, чем я написал», — признал сам Твардовский после просмотра.

Не дожил до 43-летия: брак Владимира Высоцкого с Мариной Влади, смерть во время Олимпиады и культовая роль в фильме «Место встречи изменить нельзя»

«Люблю всё талантливое и поэтому люблю Вас, люблю Ваш талант. Борюшка, милый, пожалуйста, изо всех сил берегите Ваш дар», — писала Раневская.

После триумфа началась травля

Борис Новиков (Фото: кадр из фильма «Князь Удача Андреевич»)

Главный мастер вторых ролей советского кино

Борис Новиков (Фото: кадр из фильма «Говорящая обезьяна»)

Мишки Коршунова в «Тихом Доне»;

Ильи по прозвищу «Купи-продай» в «Тени исчезают в полдень»;

деда Тимофея в «Белых росах»;

десятки ярких персонажей в фильмах и телеспектаклях.

Почему Печкин получился таким настоящим

Борис Новиков (Фото: кадр из фильма «Осенние сны»)

Самая страшная боль артиста

Борис Новиков (Фото: кадр из фильма «Ещё люблю, ещё надеюсь»)

Звание народного артиста получил незадолго до смерти

Тихий уход великого актера