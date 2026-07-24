Голос Печкина, которого любила вся страна: семейная трагедия, предательство коллег и тихий уход Бориса Новикова
25 июля исполняется 29 лет со дня смерти народного артиста России Бориса Новикова. Его фамилию сегодня вспомнят не все, но голос узнают миллионы — именно он подарил неповторимый характер почтальону Печкину из мультфильмов о Простоквашино. За свою жизнь Новиков сыграл почти 180 ролей, стал одним из самых востребованных актеров советского кино, но за кадром ему пришлось пережить зависть коллег, тяжелую болезнь единственного сына и почти забытые похороны. Как жил артист, которого называли по-настоящему народным, — в материале «Радио 1».
Не попал на фронт из-за возраста, но всю войну проработал на заводеБорис Новиков родился 13 июля 1925 года. Детство будущего артиста прошло в простой семье. Его отец работал на железной дороге, а мать, по воспоминаниям современников, играла в самодеятельном театре. Именно она первой привила сыну любовь к сцене.
Когда началась Великая Отечественная война, Борис, как и тысячи подростков, рвался защищать страну. Он записался в Московское народное ополчение, однако очень быстро выяснилось, что ему всего 16 лет. Из-за возраста юношу не приняли.
Вместо фронта Новиков оказался на авиационном заводе, где трудился фрезеровщиком. Он работал наравне со взрослыми, выполняя тяжелую работу для нужд фронта. Именно поэтому Бориса Кузьмича правильно называть тружеником тыла, а не участником боевых действий — несмотря на то, что позже в некоторых публикациях эти понятия ошибочно смешивали.
Ради театра бросил техническую профессиюПосле войны Борис понял, что не хочет связывать жизнь с заводом. Он поступил в театральную студию Юрия Завадского — одного из самых известных советских режиссеров.
Талант молодого актера оказался настолько очевидным, что после окончания обучения Завадский сразу пригласил его в труппу Театра имени Моссовета.
Поначалу Новиков играл небольшие роли, однако очень быстро обратил на себя внимание режиссеров. Его отличала редкая способность создавать живых, узнаваемых людей — даже если персонаж появлялся на экране всего на несколько минут.
«Вы сыграли лучше, чем я написал»: роль, изменившая всю карьеруНастоящий успех пришел к Борису Новикову в 1961 году после роли Василия Теркина в постановке по знаменитой поэме Александра Твардовского. Хотя актер не был фронтовиком, ему удалось настолько точно передать характер простого русского солдата, что спектакль стал одним из самых обсуждаемых событий театрального сезона.
«Вы сыграли лучше, чем я написал», — признал сам Твардовский после просмотра.Высоко оценила работу Новикова и Фаина Раневская. Она написала актеру письмо, в котором просила его беречь свой талант.
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«Люблю всё талантливое и поэтому люблю Вас, люблю Ваш талант. Борюшка, милый, пожалуйста, изо всех сил берегите Ваш дар», — писала Раневская.После такого успеха Твардовский предложил представить Новикова к Государственной премии СССР. Однако награды артист так и не получил.
После триумфа началась травляКак это нередко бывает, громкий успех принес не только признание зрителей. По воспоминаниям вдовы актера Надежды Новиковой, некоторые коллеги начали откровенно завидовать его популярности. Атмосфера в театре становилась все тяжелее, и в итоге Борис Кузьмич принял решение уйти.
Самым болезненным стало то, что перед его переходом в другие театры неизвестные стали распространять о нем нелестные слухи. Из-за этого актер получил отказ сразу в нескольких коллективах. Поддержал его только художественный руководитель Театра сатиры Валентин Плучек. Он не стал прислушиваться к сплетням и пригласил Новикова в свою труппу, где артист прослужил около десяти лет.
Главный мастер вторых ролей советского киноВ начале 1970-х Борис Новиков перенес инфаркт. После этого он решил оставить театр и полностью сосредоточиться на работе в кино. Именно тогда начался самый плодотворный период его творческой биографии.
За свою карьеру Новиков снялся почти в 180 фильмах. Главных ролей у него было немного, но практически каждый его герой запоминался зрителям.
Особую популярность ему принесли роли:
- Мишки Коршунова в «Тихом Доне»;
- Ильи по прозвищу «Купи-продай» в «Тени исчезают в полдень»;
- деда Тимофея в «Белых росах»;
- десятки ярких персонажей в фильмах и телеспектаклях.
Почему Печкин получился таким настоящимНовое поколение зрителей знает Бориса Новикова прежде всего по мультфильмам. Именно его голосом разговаривает почтальон Печкин в знаменитой трилогии о Простоквашино.
Новиков сумел сделать героя не просто сварливым сельским почтальоном, а человеком с собственным характером, привычками и неповторимой интонацией.
Фраза «Почему вредный был? Потому что велосипеда не было!» давно стала частью народной культуры. Даже спустя десятилетия многие цитируют Печкина, не задумываясь, кому принадлежит этот узнаваемый голос.
Самая страшная боль артистаНесмотря на всенародную любовь, дома Бориса Новикова ждало тяжелое испытание. Со своей будущей супругой Надеждой Климович он познакомился еще в молодости. Их брак оказался счастливым и продлился всю жизнь.
В 1949 году у пары родился единственный сын Сергей.
Юноша хорошо учился, поступил в институт, однако в молодом возрасте у него проявилось тяжелое психическое заболевание. После лечения он получил инвалидность и уже не смог жить полноценной жизнью.
Для родителей это стало настоящей трагедией. Близкие вспоминали, что именно после болезни сына Борис Новиков стал работать еще больше. Он соглашался на новые роли, снимался практически без остановки, много занимался озвучкой. Работа стала для него способом не оставаться один на один со своей бедой.
Звание народного артиста получил незадолго до смертиЛишь в 1994 году, когда за плечами были десятки фильмов и любовь миллионов зрителей, Борису Новикову присвоили звание народного артиста России.
Для многих это решение выглядело запоздалым. К тому моменту актер уже давно считался по-настоящему народным без всяких официальных регалий.
Тихий уход великого актера25 июля 1997 года Бориса Новикова не стало. Ему было 72 года. Его смерть не сопровождалась громкими телерепортажами и масштабными церемониями. По воспоминаниям современников, проводить любимого артиста в последний путь пришло совсем немного людей.
Но время показало, что настоящая память измеряется не количеством венков и речей. Спустя почти три десятилетия Бориса Новикова продолжают узнавать по голосу почтальона Печкина, пересматривают фильмы с его участием и цитируют героев, которых он сделал по-настоящему живыми. Именно поэтому его по праву называют одним из самых народных актеров советского кино.