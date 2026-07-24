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Дочь Анны Седоковой рассказала о своих расходах в США

Дочь Седоковой призналась, что самостоятельно оплачивает повседневные траты
Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Старшая дочь Анны Седоковой Алина Белькевич поделилась подробностями своей жизни в США. В эфире реалити-шоу девушка рассказала, что сама оплачивает повседневные расходы, несмотря на то, что мама помогает ей с жильём. Об этом сообщает MK.ru.



По словам Алины, она живёт в Бостоне, где ведёт обычную студенческую жизнь вместе с подругами. Девушка также показала баланс своего банковского счёта — на момент съёмок на нём оставалось 147 долларов (около 11 тысяч рублей).

Белькевич отметила, что не рассчитывает на полное финансовое обеспечение со стороны родителей и старается самостоятельно справляться с ежедневными расходами.

Кроме того, дочь певицы призналась, что не собирается строить карьеру в шоу-бизнесе. По её словам, Анна Седокова не оказывает давления при выборе профессии, а сама Алина видит своё будущее в офисной работе, а не в творческой сфере.

Алина Белькевич — дочь Анны Седоковой и футболиста Валентина Белькевича. Большую часть жизни она провела в США, а в мае этого года окончила престижный частный колледж.

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