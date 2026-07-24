Дочь Анны Седоковой рассказала о своих расходах в США

24 июля 2026, 18:18

Дочь Седоковой призналась, что самостоятельно оплачивает повседневные траты

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Старшая дочь Анны Седоковой Алина Белькевич поделилась подробностями своей жизни в США. В эфире реалити-шоу девушка рассказала, что сама оплачивает повседневные расходы, несмотря на то, что мама помогает ей с жильём. Об этом сообщает MK.ru.