«Серый, ты будешь белый»: Инстасамка заявила, что подаст в суд на Сергея Косенко

24 июля 2026, 17:51

Инстасамка обвинила блогера Косенко в использовании её голоса с помощью ИИ

Инстасамка (Фото: Instagram* / @instasamka)

Инстасамка сообщила в соцсетях, что намерена обратиться в суд против блогера Сергея Косенко. По словам артистки, он без её разрешения использовал записи её голоса для создания нового трека с помощью технологий искусственного интеллекта.





Певица утверждает, что Косенко загрузил её вокал в ИИ-сервис, после чего сгенерировал композицию, которую теперь представляет своей аудитории как собственную.



По словам Инстасамки, сначала она пыталась урегулировать ситуацию без суда и обращалась лично к блогеру и его команде. Однако, как утверждает артистка, ответа она не получила, а публикации с использованием её голоса продолжились.





«Серый, ты будешь белый», — заявила певица, комментируя своё намерение обратиться в суд.