«Серый, ты будешь белый»: Инстасамка заявила, что подаст в суд на Сергея Косенко
Инстасамка обвинила блогера Косенко в использовании её голоса с помощью ИИ
Инстасамка сообщила в соцсетях, что намерена обратиться в суд против блогера Сергея Косенко. По словам артистки, он без её разрешения использовал записи её голоса для создания нового трека с помощью технологий искусственного интеллекта.
Певица утверждает, что Косенко загрузил её вокал в ИИ-сервис, после чего сгенерировал композицию, которую теперь представляет своей аудитории как собственную.
По словам Инстасамки, сначала она пыталась урегулировать ситуацию без суда и обращалась лично к блогеру и его команде. Однако, как утверждает артистка, ответа она не получила, а публикации с использованием её голоса продолжились.
«Серый, ты будешь белый», — заявила певица, комментируя своё намерение обратиться в суд.Инстасамка также раскритиковала объяснение Косенко, который ранее утверждал, что похожее звучание можно объяснить тем, что голоса людей могут быть схожими. Артистка настаивает, что в опубликованных материалах используется именно её голос, обработанный с помощью искусственного интеллекта.
Сам Сергей Косенко на момент публикации не сообщал о своей позиции относительно заявления певицы.