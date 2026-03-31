Гордон ответила на слухи о войне с Анной Седоковой после скандала с изменой
Екатерина Гордон: у меня нет проблем с Аней Седоковой
Екатерина Гордон опровергла слухи о многолетней вражде с Анной Седоковой. В эфире подкаста «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv она призналась, что больше не держит зла на коллегу.
Юрист отметила, что не склонна к злопамятству, несмотря на недомолвки.
«Я не настолько закомплексованный и зацикленный человек, чтобы всю жизнь кому-то мстить», — подчеркнула она.По словам Гордон, жизненный путь певицы был полон сложностей, и она справедливо заметила, что выдержать столько тяжелых ударов судьбы нелегко.
«У Ани непростая судьба. Я сейчас не испытываю к ней никакого негатива, потому что мне кажется, что пройти через такое количество страшных событий никому не пожелаешь. У меня нет проблем с Аней Седоковой», — рассказала Гордон.Она добавила, что Анна является многодетной матерью-одиночкой, и именно из-за понимания её жизненных испытаний не испытывает к ней никакого негатива.
Напомним, противостояние Екатерины Гордон и Анны Седоковой длится уже 12 лет. Всё началось в 2012 году, когда Гордон, будучи беременной от адвоката Сергея Жорина, попала в больницу на сохранение. В тот момент, по словам телеведущей, к её мужу переехала жить Анна Седокова.