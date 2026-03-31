Гордон ответила на слухи о войне с Анной Седоковой после скандала с изменой

31 марта 2026, 15:01

Екатерина Гордон: у меня нет проблем с Аней Седоковой

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Екатерина Гордон опровергла слухи о многолетней вражде с Анной Седоковой. В эфире подкаста «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv она призналась, что больше не держит зла на коллегу.





Юрист отметила, что не склонна к злопамятству, несмотря на ​недомолвки.





«Я не настолько закомплексованный и зацикленный человек, чтобы всю жизнь кому-то мстить», — подчеркнула она.

«У Ани непростая судьба. Я сейчас не испытываю к ней никакого негатива, потому что мне кажется, что пройти через такое количество страшных событий никому не пожелаешь. У меня нет проблем с Аней Седоковой», — рассказала Гордон.