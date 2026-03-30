«Стало плохо»: Надежда Бабкина раскрыла подробности выступления в зоне СВО

30 марта 2026, 17:20

Надежда Бабкина призналась, что ей стало плохо на концерте перед бойцами СВО

Певица Надежда Бабкина регулярно выступает на концертах и много времени проводит перед публикой. Однако сама артистка признаёт, что любой выход на сцену остаётся для неё стрессом.





В интервью Общественной Службе Новостей Бабкина рассказала об инциденте, когда ей стало плохо прямо во время выступления.

«Когда ты выступаешь — это ужасный стресс, тебе приходится держать всю аудиторию. А это такая концентрация, такое волнение. И совсем не важно то, сколько лет ты выступаешь на сцене. После концерта ты выходишь выжатым как лимон. Мне стало плохо как-то во время выступления перед бойцами, вернувшимися из зоны СВО. От духоты и эмоций стало плохо, но мы этот момент пережили», — сообщила артистка.