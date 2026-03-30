Отец певца Эмина развёлся после 40 лет брака и женился на 27-летней девушке
70-летний миллиардер и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов развёлся с женой Ириной после 40 лет брака и женился на 27-летней возлюбленной Алёне Ивановой. Об этом сообщает Telegram-канал «Дни.ру шоу-бизнес».
Агаларов знал Ирину ещё со школьной скамьи. Они начали дружить подростками, а позже общение переросло в большое чувство. В 1979 году у пары родился сын Эмин, а через восемь лет в семье появилась дочь Шейла.
Позднее избранница миллиардера вместе с дочерью уехали в США, где живут до сих пор. Сообщается, что у Ивановой и Агаларова уже есть общие дети, но официально пара зарегистрировала отношения только сейчас. После тайной свадьбы 27-летняя возлюбленная мужчины уже сменила фамилию во всех социальных сетях и изменила название своего ИП.
