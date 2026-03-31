Екатерина Гордон сделала заявление на фоне слухов об эмиграции Лерчек ради лечения

31 марта 2026, 14:03

Юрист Гордон опровергла слухи о том, что онкобольная Лерчек намерена покинуть РФ

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала распространённые слухи о том, что Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) может преувеличивать свои слова о состоянии здоровья, чтобы избежать уголовного преследования и уехать на лечение за границу.





Правозащитница заявила, что такие версии могут озвучивать «только конченные идиоты». По мнению Гордон, лечение блогера проходит на самом высоком уровне в России. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина оказывает помощь международного уровня и использует современные протоколы лечения, отметила юрист. По её словам, в случае с Лерчек применяются как иммунотерапия и химиотерапия, так и рассматриваются варианты лучевой терапии.



Гордон уверена — необходимости уезжать за границу у девушки нет, так как специалисты центра являются высококвалифицированными и обеспечивают пациентке необходимое лечение.





«Такие версии могут вбрасывать только конченные идиоты. Блохина [Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина] оказывает ей помощь международного уровня. И все протоколы, которые есть у Валерии, в том числе опробованы за границей, лучше просто нет. Там есть и иммунотерапия, и химиотерапия, решаются вопросы о лучевой терапии, поэтому ни в какой Израиль никто не собирается. В Блохина работают отличные специалисты», — рассказала Екатерина в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.