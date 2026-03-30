Бизнес Сергея Жукова вышел на новый уровень: стало известно об иске к компании «Космос-М»

У бизнеса Сергея Жукова начался новый этап — компания «Руки Вверх» обратилась в суд с иском к ООО «Космос-М».



Как выяснил «Звездач», сумма требований составляет 5 миллионов рублей, а сам спор связан с защитой исключительных прав на товарные знаки.

Изначально заявление не приняли к рассмотрению и оставили без движения — обычно это происходит из-за формальных недочётов в документах. Однако позже все необходимые исправления были внесены, и дело всё-таки получило ход.

Сейчас судебное разбирательство продолжается: стороны ещё не пришли к решению, и итог спора пока остаётся открытым.

Софья Метелева

