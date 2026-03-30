72-летняя Любовь Успенская призналась, что ходит на романтические свидания

30 марта 2026, 13:39

Любовь Успенская после концерта отправилась на свидание и назвала мечту жизни

72-летняя певица Любовь Успенская, известная как королева шансона, провела большой концерт и отметила 55-летие творческой деятельности. После выступления артистка сообщила, что вечер для неё только начинается. Её слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Успенская с улыбкой призналась, что после успешного концерта сразу же отправляется на свидание. Кроме того, она вспомнила историю о своём первом крупном гонораре — тогда певица потратила эти деньги на автомобиль Mercedes.



Любовь Залмановна добавила, что в детстве мечтала разбогатеть и выкупить все ювелирные украшения. Однако со временем поняла: главное её желание заключается не в этом.

«Самая главная моя мечта — быть на сцене до смерти, до конца жизни», — заявила она.