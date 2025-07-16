«Горячая женщина»: рэпер Серега сделал неприятное предложение 17-летней Сюзанне

16 июля 2025, 11:36

Рэпер Серега пытался сделать из певицы Сюзанны вторую Бьянку

Сюзанна (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-солистка группы «Мальбэк» Сюзанна продолжает сольную карьеру и счастливо живет в отношениях с музыкальным продюсером и композитором Никитой Каменским. Однако прежде певицу продюсировал известный рэпер Серега, который пытался сделать из Сюзанны «вторую» Бьянку и сексуализировать ее образ. Об этом исполнительница рассказала в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».







«Моим продюсером был репер Серега. Сотрудничество с ним оказалось неприятным опытом. Популярность ко мне пришла в 10 классе, когда мне едва исполнилось 16 лет. После этого Сергей подписал меня как свой проект. Он пытался сделать из меня Бьянку, часто ставил ее в пример. "Посмотри, как она себя подает, ты должна научиться у нее, это горячая женщина. Она умеет зарабатывать". Мне было неловко это слушать в 17 лет, я терялась, мне хотелось эму противостоять», — призналась Сюзанна.