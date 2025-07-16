Анна Уколова развелась с мужем после 17 лет брака

16 июля 2025, 10:33

Анна Уколова ( РИА Новости / Кирилл Каллиников )

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Анна Уколова развелась с мужем, бизнесменом Сергеем Пугачевым, после 17 лет совместной жизни. Актриса подала на развод во второй раз, и на этот раз добилась расторжения брака.