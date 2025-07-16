Анна Уколова развелась с мужем после 17 лет брака
Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Анна Уколова развелась с мужем, бизнесменом Сергеем Пугачевым, после 17 лет совместной жизни. Актриса подала на развод во второй раз, и на этот раз добилась расторжения брака.
В браке у пары родился сын Макар, которому в этом году исполнилось 14 лет. Несмотря на рождение ребенка, брак дал трещину.
Имущественных претензий между супругами не возникло. Макар остался жить с мамой, но отец принимает активное участие в его воспитании. Свой 47-й день рождения Анна Уколова встретила уже в статусе свободной женщины, пишет Starhit.
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