58-летняя Екатерина Андреева продемонстрировала в сети смелое декольте
Откровенное декольте показала в соцсетях 58-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Звезда Первого канала сделала снимок лежа на шезлонге.
Образ дополнили розовый топ, синяя рубашка и голубая бейсболка. Кроме того, на женщине красовались жемчужное ожерелье с подвеской в виде розового солнца и солнцезащитные очки с фиолетовыми линзами.
Перед этим смелое декольте на новгородском кинофестивале показала актриса Екатерина Климова. Звезда фильма «Мы из будущего» регулярно занимается спортом и следит за собой, поэтому в свои 47 выглядит гораздо моложе. Шарма Климовой придал классический образ, а именно, черный сногсшибательный наряд.
*Запрещен в РФ
**Признан иноагентом в РФ
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