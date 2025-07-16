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58-летняя Екатерина Андреева продемонстрировала в сети смелое декольте

Екатерина Андреева (Фото: Instagram*/ekaterinaandreeva_official)

Откровенное декольте показала в соцсетях 58-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Звезда Первого канала сделала снимок лежа на шезлонге.



Образ дополнили розовый топ, синяя рубашка и голубая бейсболка. Кроме того, на женщине красовались жемчужное ожерелье с подвеской в виде розового солнца и солнцезащитные очки с фиолетовыми линзами.

Екатерина Андреева (Фото: Instagram*/ekaterinaandreeva_official)

Перед этим смелое декольте на новгородском кинофестивале показала актриса Екатерина Климова. Звезда фильма «Мы из будущего» регулярно занимается спортом и следит за собой, поэтому в свои 47 выглядит гораздо моложе. Шарма Климовой придал классический образ, а именно, черный сногсшибательный наряд.

*Запрещен в РФ

**Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов

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