Азербайджанский фестиваль Dream Fest 2025 сменил российских ведущих на местных
Азербайджанский фестиваль Dream Fest 2025 сменил российских ведущих на местных. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Изначально ведущими должны были быть Регина Тодоренко и актёр Милош Бикович. Однако организаторы решили заменить их на местных представителей — актёра и телеведущего Мурада Дадашова и продюсера Хуснию Магеррамову.
Это уже вторая рокировка на фестивале, так как ранее Министерство культуры Азербайджана отменило выступления всех российских артистов, включая такие популярные группы и исполнителей, как «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу и Стас Пьеха. В результате организаторы приняли решение заменить их местными музыкантами. Изменения в программе вызвали недовольство среди российских зрителей, которые начали массово сдавать билеты, так как ожидали увидеть знакомых исполнителей и насладиться их хитами.
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