«Господи, что с ним стало?»: внук Софии Ротару превратился в уставшего бомжа. Что случилось с Анатолием Евдокименко в Европе
Когда-то внук Софии Ротару блистал на обложках и собирал комплименты. Сегодня его имя всплывает в соцсетях лишь в связи с недоумением: слишком разительны перемены. Пока Анатолий Евдокименко рассказывает о духовном преображении и поиске себя в электронной музыке, публика видит перед собой уставшего мужчину, чей былой лоск растворился в британских буднях. В чём причина этой метаморфозы и почему «золотая молодёжь» так быстро тускнеет вдали от дома, расскажет «Радио 1».
Почему внук Ротару, которому прочили Голливуд, сегодня вызывает лишь недоумение
32-летнего статного красавца, которому ещё недавно пророчили голливудскую карьеру, на новых снимках не узнать. Внук Софии Ротару сейчас живёт в Лондоне и пытается покорить британскую публику электронной музыкой. Евдокименко представил публике свой нынешний образ. И, прямо скажем, выглядит он неважно. Того самого лоска, который когда-то выделял потомственного наследника советской эстрады, больше нет. От былого шика не осталось и следа — только осунувшееся лицо музыканта, который так и не покорил Туманный Альбион. Сегодня этот парень вызывает у зрителей лишь недоумение. Публике интересно, что же с ним произошло. Под постом с новым фото Анатолия Евдокименко пользователи писали комментарии, полные удивления и беспокойства.
«Господи, что с ним стало?»— вопрошают комментаторы в соцсетях.
Ответ, по сути, очевиден. Анатолий столкнулся с тем, что рано или поздно настигает всех, — с реальностью. Той самой, в которой нет бабушкиного крыла, зато есть суровый капиталистический климат, в котором выживать приходится самому. Анатолий пытается построить карьеру продюсера электронной музыки. На деле же это похоже на закат некогда подающего надежды парня, которому в свое время прочили мировую славу. Евдокименко постоянно меняет музыкальные направления, ни в одном из них не достигая глубины. Такая смена стилей нередко свидетельствует об отсутствии основательной подготовки. Сам музыкант, кажется, искренне верит в свои успехи. Публика, впрочем, разделяет его энтузиазм далеко не всегда. Внук легендарной исполнительницы грезит о контрактах с престижными лейблами Берлина. В реальности же — редкие публикации в блоге и образ того, кто не знает, в каком направлении ему двигаться дальше.
Духовное перерождение или вынужденные скитанияЕвдокименко с упоением рассказывает о своих скитаниях. Последние годы он именует периодом духовного перерождения. Шесть месяцев в образе странника — и вот он уже смотрит на мир иначе. Душещипательная история, если не видеть очевидного: никакого поиска истины не было, были лишь вынужденные обстоятельства. То, что сейчас подаётся как глубокий жизненный опыт, — обычная попытка сохранить зону комфорта. София Ротару уже давно не появляется на публике. Артистка не даёт концертов и практически не пользуется соцсетями. Даже собственного внука она поздравила с днём рождения на удивление скромно — парой фраз.
78-летняя певица ограничилась сдержанным поздравлением, пожелав успехов во всём и огромного человеческого счастья. Поклонники Ротару по привычке оставляют комментарии с пожеланиями успеха. В них — надежда, что у Анатолия «всё получится». Но это лишь тонкий намёк на то, что реальных достижений пока нет. Те, кто далёк от музыкального бизнеса, не знают его правил. Музыкальная индустрия живёт по своим законам, и людям со стороны их не понять. Без серьёзных вложений пробиться почти невозможно, особенно в условиях жёсткой конкуренции, когда своих талантов более чем достаточно.
Как фамильные связи теряют силу за границей и что остаётся от потомков знаменитых династийПользователи в интернете сопоставляют образ Евдокимова прошлых лет с сегодняшним. Разница, по их словам, разительная: тот холёный юноша исчез, перед нами — уставший мужчина без блеска в глазах. Как будто кто-то стёр лак с его образа, оставив лишь матовую, ничем не примечательную повседневность. Подобная участь постигает многих отпрысков знаменитых династий. Весь земной шар, по их мнению, находится под властью звучной фамилии. За границей, однако, никого не ждут. Там фамильные связи утрачивают магическую силу, и возникает необходимость создавать нечто уникальное. Евдокимов же, похоже, освоил лишь одно умение — бесконечно погружаться во всё новые музыкальные направления, оставаясь вечным новичком, который всё ещё в поиске.
Символ рухнувших иллюзийДети и внуки знаменитостей зачастую оказываются совершенно не готовы к суровой действительности. Им неведома бытовая закалка. Они привыкли, что мир вращается вокруг них, а когда вселенная сужается до размеров арендованных стен — миф о собственной исключительности быстро развеивается и наступает уныние. Картина печальная и одновременно поучительная. Анатолий перед нами — осунувшийся, уставший. Пытается изображать многогранную творческую натуру, но зрителю очевидно другое: перед ним мужчина, чей статус наследного принца давно аннулирован.
Когда-то он казался восходящей звездой. Сегодня всё иначе — он превратился в символ рухнувших иллюзий. Деньги знаменитой родни не покупают вечного признания, а лишь создают видимость благополучия на время. Стоит финансовому потоку иссякнуть — лоск исчезает, оставляя лишь тень прежнего шика. Никакие европейские лейблы эту пустоту не заполнят. Сам музыкант на тревожные комментарии о своей внешности пока никак не реагирует и продолжает публиковать материалы о своём творчестве у себя в блоге.