Егор Бероев впервые рассказал о разводе с Ксенией Алферовой
Актер Егор Бероев впервые рассказал о своем разводе с актрисой Ксенией Алферовой. Его слова передает телеканал «Москва 24».
Артист признался, что стал жить отдельно в ноябре 2022 года. Расставание он называет болезненным, а слухи вокруг него — «бесами, которые набежали порадоваться». Актер подчеркнул, что не будет обсуждать личную жизнь, и добавил, что с уважением относится к Ксении — не только бывшей жене, но и матери его дочери.
«Мне неприятно, когда тюкают ее. Пусть тюкают меня. Я взял ответственность за расставание», — заявил Бероев.Хороших отношений с Алферовой после развода сохранить ему не удалось, но он надеется, что со временем «страсти утихнут». Актеры развелись после 25 лет совместной жизни.
Отмечается, что 30 апреля в прокат выходит фильм «Кукла», в котором Егор выступил сценаристом, режиссером и актером. Главную роль исполнила его новая жена — 21-летняя балерина Анна Панкратова.