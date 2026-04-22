Егор Бероев впервые рассказал о разводе с Ксенией Алферовой

22 апреля 2026, 09:02

Егор Бероев признался, что болезненно пережил развод с Ксенией Алферовой

Актер Егор Бероев впервые рассказал о своем разводе с актрисой Ксенией Алферовой. Его слова передает телеканал «Москва 24».





Артист признался, что стал жить отдельно в ноябре 2022 года. Расставание он называет болезненным, а слухи вокруг него — «бесами, которые набежали порадоваться». Актер подчеркнул, что не будет обсуждать личную жизнь, и добавил, что с уважением относится к Ксении — не только бывшей жене, но и матери его дочери.

«Мне неприятно, когда тюкают ее. Пусть тюкают меня. Я взял ответственность за расставание», — заявил Бероев.