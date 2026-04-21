«Пытается не отдать никому»: семья Пьера Нарцисса борется за его наследство
Продюсер Дворцов рассказал о борьбе семьи Пьера Нарцисса за наследство певца
Скандал вокруг наследства «шоколадного зайца» Пьера Нарцисса не утихает. Его семья погрязла в настоящей войне за имущество.
Как рассказал Общественной Службе Новостей продюсер Сергей Дворцов (который сейчас готовит сына певца к сцене), в центре спора — дом, чайные плантации и другие активы артиста. Собеседник пообещал обнародовать детали конфликта позже, отметив, что из-за множества заинтересованных сторон раздел наследства может затянуться.
«Мать Нарцисса пытается отобрать и не отдать ни внучке, ни бывшей супруге певца — никому. Наши юристы сейчас решают данный вопрос», — говорится в материале.Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года на 46-м году жизни. Трагедия произошла во время экстренной операции на почках — сердце певца остановилось. К этому моменту исполнитель долгие годы страдал от подагры. Болезнь дала тяжелые осложнения на почки и сердечно-сосудистую систему, что в итоге и привело к летальному исходу.