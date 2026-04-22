Бывшего мужа Лерчек перевели в СИЗО «Бутырка»

Бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина перевели в СИЗО «Бутырка»
Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Артема Чекалина, осужденного на семь лет колонии общего режима, доставили в следственный изолятор № 2 «Бутырка». Об этом сообщил РЕН ТВ адвокат Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Константин Третьяков.



13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере свыше 194 миллионов рублей. Фигуранта взяли под стражу непосредственно в зале суда. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор.

«Буквально только что стало известно, что Артем прибыл в «Бутырку», — заявил защитник.

Уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных было связано с незаконным выводом за границу более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

Никита Кротов

