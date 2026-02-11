Потерял все сбережения и умер в полном одиночестве: как складывалась непростая судьба звезды советского кино Готлиба Ронинсона
Готлиб Михайлович Ронинсон — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР, один из ключевых представителей Театра на Таганке периода его расцвета. В истории отечественного кинематографа он остался как непревзойдённый мастер эпизода и исполнитель ярких комедийных ролей. Зрителям он запомнился по фильмам «Берегись автомобиля», «Не может быть!», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Афоня» и многим другим. 12 февраля отмечается день рождения артиста. Его жизненный путь, несмотря на всенародную любовь, был далёк от безоблачного. Подробнее о его судьбе и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Готлиба Ронинсона: детство и переезд в МосквуБудущий актёр родился 12 февраля 1916 года в Вильнюсе в еврейской семье. Спустя несколько лет родители приняли решение переехать в Москву. Однако вскоре после переселения отец ушёл из семьи к другой женщине. Воспитанием мальчика занималась мать, ласково называвшая его Гошенькой.
Материальное положение было тяжёлым: средств хронически не хватало, поэтому Готлиб начал работать в раннем возрасте и не закончил школу. Несмотря на трудности, юноша проявлял интерес к искусству, прежде всего к музыке.
В 15 лет Ронинсон попробовал себя в детском хоре Большого театра. Педагоги рассчитывали, что после возрастного изменения голос сформируется в классический тенор. Однако оперная карьера не сложилась: вокальные данные не позволили ему стать солистом.
После этого молодой человек попытался реализоваться в жанре пантомимы, однако и здесь не добился признания. Публика не приняла его сценические миниатюры. Тем не менее Ронинсон не оставил мечту о театре. Он оставался преданным зрителем, посещал премьеры и особенно ценил постановки МХАТа.
Великая Отечественная война и эвакуацияС началом Великой Отечественной войны в жизни артиста наступил новый этап. С детства он страдал эпилептическими приступами, поэтому его не взяли на фронт. Вместе с матерью Ронинсона эвакуировали в Верхнеуральск.
На тот момент ему исполнилось 25 лет. Там он работал в детском доме, однако продолжал мечтать о сцене. После окончания войны Готлиб вернулся в Москву и поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. Среди его однокурсников были Владимир Этуш, Елена Измайлова, Нина Архипова и Геннадий Юдин — будущие известные актёры советской сцены.
Театр на Таганке: эпоха расцветаПо окончании училища Ронинсона приняли в московский Театр на Таганке, которому остался верен до конца жизни. За годы службы он создал десятки сценических образов — от комических до трагических, исполняя как мужские, так и женские роли.
С приходом режиссёра Юрия Любимова театр пережил кардинальные перемены. В труппе началась новая эпоха, на сцене зазвучали имена Аллы Демидовой, Леонида Филатова, Владимира Высоцкого. В период смены руководства Ронинсон оказался одним из трёх актёров, сохранивших место в коллективе.
Он органично вписался в обновлённую художественную концепцию театра и сыграл в спектаклях «А зори здесь тихие…» и «Мастер и Маргарита». Даже в небольших ролях его исполнение отличалось точностью и выразительностью.
В Театре на Таганке о Готлибе Ронинсоне ходили особые истории. Коллеги утверждали, что артист обладал необычной способностью «заговаривать» боль. Если у кого-то из актёров начинала болеть голова или зуб, за помощью обращались к нему. Ронинсон проводил руками над больным местом, тихо что-то произносил — и человек, по словам очевидцев, чувствовал себя лучше.
Эту особенность нередко обыгрывали с юмором, называя актёра «министром здравоохранения». Владимир Высоцкий, также служивший в Театре на Таганке, посвятил «дяде Гоше» ироничные строки:
«Если болен морально тыНесмотря на уважение коллег и любовь зрителей, самого Ронинсона глубоко задевало отсутствие крупных ролей в театре. Он неоднократно задумывался об уходе из труппы: материальное положение оставалось тяжёлым, заработка не хватало. Актёру приходилось подрабатывать на радио, участвовать в творческих вечерах и концертных программах. Однако каждый раз сослуживцы убеждали его остаться.
Или болен физически,
Заболел эпохально ты
Или периодически, —
Не ходи ты по частникам,
Не плати ты им грошики.
Иди к Гоше, несчастненький,
Тебя вылечит Гошенька».
Дебют в кино и сотрудничество с Эльдаром РязановымВ кинематограф Ронинсон пришёл сравнительно поздно. Первое приглашение он получил в 1953 году — ему досталась роль пирата-турка в исторической картине «Адмирал Ушаков». Образ был эпизодическим и не принёс широкой известности.
Настоящий успех пришёл позже, когда на актёра обратил внимание Эльдар Рязанов. В период, когда театр переживал спад интереса со стороны зрителей, кино становилось всё более популярным. Рязанов пригласил Ронинсона в фильм «Берегись автомобиля». Реплика его персонажа — начальника Юрия Деточкина — «А вы не знаете, так и молчите!» — стала крылатой и принесла актёру всесоюзную известность.
Следующей работой стал образ мужа Лидии Сергеевны в комедии «Зигзаг удачи». Рязанов разглядел в Ронинсоне талант комического актёра и начал регулярно приглашать его в свои проекты. Среди них — «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «О бедном гусаре замолвите слово». Эти фильмы стали классикой советского кинематографа и по сей день пользуются популярностью.
Роли у Гайдая, Данелии и других режиссёровТворческий диапазон Ронинсона оценили и другие режиссёры. Леонид Гайдай пригласил его в картины «Не может быть!» и «12 стульев». Георгий Данелия доверил актёру роли в фильмах «Афоня» и «Большая перемена». Эти проекты вошли в золотой фонд советского кино.
Ронинсон также работал с Никитой Михалковым в фильме «Бег», с Вениамином Дорманом — в лентах «Земля, до востребования» и «Возвращение резидента». Его фильмография продолжала расширяться.
Позднее он исполнил роль дяди Гоши в «Фантазиях Веснухина», снялся в картинах «Хождение по мукам» и «По Таганке ходят танки». Даже в небольших эпизодах актёр создавал запоминающиеся характеры.
Особое место в творчестве Ронинсона занимала работа по озвучиванию. Его мягкий, негромкий, но выразительный голос позволил ему участвовать в создании мультфильмов «Чудеса в решете», «Потерялась птица в небе», «Свинопас».
Личная жизнь Готлиба Ронинсона: одиночество и травмаЕсли творческая биография Ронинсона была наполнена признанием, то личная жизнь не сложилась вовсе. Существуют сведения, что в период работы в Большом театре, когда он пробовал себя в качестве мима, артист стал жертвой насилия со стороны танцовщика*, известного под прозвищем Корень. По мнению некоторых современников, эта трагедия могла оставить тяжёлый след в его судьбе и повлиять на дальнейшую неспособность создать семью.
По слухам, Ронинсон испытывал глубокую симпатию к Татьяне Коптевой, с которой учился в Щукинском училище, однако так и не решился признаться ей в чувствах.
Главным человеком в его жизни оставалась мать. Она поддерживала сына и была для него опорой. До последних дней её жизни Готлиб находился рядом, заботился о ней, радовал цветами и сладостями.
Современники вспоминали актёра как человека редкой доброты и открытости. Он не мог пройти мимо чужой беды — помогал как близким, так и совершенно незнакомым людям. Особую любовь он испытывал к детям, много времени проводил с соседскими ребятами и легко находил с ними общий язык.
«А еще он очень любил детей, хотя семьей так и не обзавелся. Ходил всегда аккуратный, подтянутый. Но при этом был бесконечно одинок. Под конец жизни очень страдал. Часто прогуливался рядом с домом, обожал птиц. Стоило ему выйти во двор, как со всей округи слетались голуби», — вспоминала актриса «Таганки» Марина Полицеймако.
Последние годы Готлиба Ронинсона: утраты и крушение надеждНачало 1990-х годов стало тяжёлым испытанием для многих представителей творческой интеллигенции. Готлиб Ронинсон остался один: к тому времени его мать уже ушла из жизни. Артист жил скромно, постепенно расходуя накопленные средства.
На сберкнижке у него находились деньги, которые он намеревался после смерти передать детскому дому. Однако экономические потрясения и инфляция лишили его накоплений. Как и многие его коллеги, он потерял всё, что собирал годами. Эта утрата стала для него тяжёлым ударом. По словам друзей, переживания серьёзно подорвали здоровье актёра и приблизили его кончину.
Смерть Готлиба Ронинсона: трагический финалГотлиб Михайлович Ронинсон скончался от инсульта 25 декабря 1991 года в возрасте 75 лет. В тот день в Театре на Таганке должен был идти спектакль «Мастер и Маргарита», в котором он был занят. Артист отличался исключительной пунктуальностью и никогда не опаздывал ни на репетиции, ни на представления.
Когда Ронинсон впервые не появился в театре, коллеги встревожились. После спектакля они отправились к нему домой, где обнаружили актёра без признаков жизни. Он ушёл в полном одиночестве.
Примечательно, что за несколько лет до смерти Ронинсон самостоятельно заказал надгробную плиту, опасаясь, что некому будет позаботиться о похоронах одинокого артиста.
«Я любил одинаково горячо всех людей разных вероисповеданий. Бог един!» — гласит надпись на памятнике.12 февраля 2026 года в честь 110-летия актера «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов Готлиба Ронинсона. Фильмы с его участием начнут показывать с 10:25 утра.