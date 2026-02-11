Знакомство с родителями, мечты о свадьбе и ребенке: Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с молодым танцором

11 февраля 2026, 15:40

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с молодым танцором

Анастасия Волочкова и Марчел Абаби (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Уже третий год Анастасия Волочкова летает на Мальдивы с одним и тем же возлюбленным — молодым танцором по имени Марчел. Звезда в программе «Новые русские сенсации» на НТВ рассказала, какие отношения связывают их на самом деле.





27-летний Марчел Абаби из Кишинева, ранее выступавший солистом Государственного академического ансамбля народного танца Молдавии, теперь является одним из главных танцоров в шоу балерины под названием «Одержимость». По словам знаменитости, их сотрудничество давно вышло за рамки просто сценического взаимодействия.



В 2026 году заслуженная артистка России встретила Новый год в кругу семьи своего возлюбленного.





«Там сидели мама, сестра — все его близкие люди. Они меня принимают фантастически. И накормили меня, и напоили, и спать уложили. Мы с Марчелом поспали под пледиком. Это было прекрасно. Это был самый трогательный Новый год», — рассказала Волочкова.

«Я действительно люблю этого человека. Просто за его верность. И я ему верна. Знаете, по-человечески, это такие отношения, которые не во многих семьях есть», — отметила звезда.