Экс-супруга Михаила Галустяна отказалась от его фамилии

11 февраля 2026, 15:18

Виктория Галустян снова использует девичью фамилию Штефанец

Михаил Галустян с детьми и бывшей женой (Фото: Instagram* / @m_galustyan)

Бывшая жена Михаила Галустяна, Виктория, дала понять, что больше не планирует ассоциировать себя с фамилией экс-супруга.