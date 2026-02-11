Экс-супруга Михаила Галустяна отказалась от его фамилии
Бывшая жена Михаила Галустяна, Виктория, дала понять, что больше не планирует ассоциировать себя с фамилией экс-супруга.
В личном блоге она опубликовала скриншот с онлайн-занятия по ораторскому мастерству, где указала свою девичью фамилию — Штефанец.
При этом в описании её профиля фамилия Галустян пока сохранена. Официально ли Виктория уже сменила документы или речь идёт лишь о символическом шаге, она не уточняла.
Напомним, Михаил и Виктория расстались в 2024 году после 17 лет брака. О разводе пара сообщила не сразу — информация стала публичной лишь спустя несколько месяцев. Причины разрыва супруги предпочли не раскрывать.
Позже в СМИ появились слухи о возможной измене Галустяна с визажисткой Миленой, однако сам артист категорически опроверг эти домыслы, заявив, что они не соответствуют действительности.
