«Йося тут вообще ни при чём!»: Валерия объяснила, почему сблизилась с бывшей женой Пригожина
57-летняя Валерия откровенно рассказала о неожиданной, но очень тёплой дружбе с Лейлой Фаттаховой — бывшей гражданской супругой Иосифа Пригожина.
Поводом для признаний стал день рождения Лейлы, с которым певица публично поздравила её в соцсетях. Артистка опубликовала совместное фото и сопроводила его трогательным посланием, отметив, что сама жизнь иногда преподносит удивительные и парадоксальные повороты. По словам Валерии, в юности она и представить не могла, что в её окружении появится человек, который когда-то занимал важное место в жизни её будущего мужа и станет по-настоящему близким.
При этом певица призналась, что её отношения с первой женой Иосифа Пригожина и детьми от того брака не сложились. Зато с Лейлой Фаттаховой и её дочерью Валерия, напротив, давно поддерживает тёплое и доверительное общение.Исполнительница подчеркнула, что их связь никак не связана с Иосифом Пригожиным.
По её словам, сблизиться им помогло сходство характеров, взглядов на жизнь и внутреннее родство. Валерия с восхищением отметила ум, красоту и талант Лейлы, добавив, что им всегда есть о чём поговорить и чем поделиться.
«Йося тут вообще ни при чём», — подчеркнула артистка, дав понять, что их дружба существует сама по себе и строится исключительно на взаимной симпатии и душевной близости.Тёплое поздравление и откровенные слова певицы вызвали отклик у подписчиков, которые отметили редкую искренность и зрелый взгляд Валерии на сложные семейные связи.