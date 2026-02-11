«Йося тут вообще ни при чём!»: Валерия объяснила, почему сблизилась с бывшей женой Пригожина

11 февраля 2026, 15:56

Валерия тепло поздравила бывшую жену Пригожина с днём рождения

Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

57-летняя Валерия откровенно рассказала о неожиданной, но очень тёплой дружбе с Лейлой Фаттаховой — бывшей гражданской супругой Иосифа Пригожина.





Поводом для признаний стал день рождения Лейлы, с которым певица публично поздравила её в соцсетях. Артистка опубликовала совместное фото и сопроводила его трогательным посланием, отметив, что сама жизнь иногда преподносит удивительные и парадоксальные повороты. По словам Валерии, в юности она и представить не могла, что в её окружении появится человек, который когда-то занимал важное место в жизни её будущего мужа и станет по-настоящему близким.



При этом певица призналась, что её отношения с первой женой Иосифа Пригожина и детьми от того брака не сложились. Зато с Лейлой Фаттаховой и её дочерью Валерия, напротив, давно поддерживает тёплое и доверительное общение.Исполнительница подчеркнула, что их связь никак не связана с Иосифом Пригожиным.



По её словам, сблизиться им помогло сходство характеров, взглядов на жизнь и внутреннее родство. Валерия с восхищением отметила ум, красоту и талант Лейлы, добавив, что им всегда есть о чём поговорить и чем поделиться.





«Йося тут вообще ни при чём», — подчеркнула артистка, дав понять, что их дружба существует сама по себе и строится исключительно на взаимной симпатии и душевной близости.