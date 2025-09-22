Готовится к похоронам и мечтает помирить дочек: как Лидия Федосеева-Шукшина реагирует на конфликт Марии и Ольги
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина уже много лет борется с тяжёлой болезнью и вынуждена наблюдать затянувшийся конфликт своих дочерей. На фоне многолетних судебных тяжб и семейных конфликтов актриса публично простила старшую дочь Марию и призвала наследниц к примирению. О том, как легенда советского кино борется с болезнью, готовится к уходу и пытается объединить семью, расскажет «Радио 1».
Болезнь актрисы и подготовка к похоронамСемейная драма Федосеевой-Шукшиной давно стала предметом общественного внимания. 86-летняя актриса несколько лет страдает деменцией, и именно судебные тяжбы между её дочерьми вынуждали артистку тратить последние силы. Из-за этого звезда «Калины красной» была вынуждена появляться в суде и вспоминать события многолетних споров.
В остальное время актриса находилась дома под постоянным присмотром младшей дочери Ольги, которая посвятила себя уходу за матерью и старалась оградить её от одиночества. По словам самой Ольги, несмотря на ухудшение памяти, мать всё ещё помнит детали своего детства в Ленинграде, хотя события последних лет ей даются с трудом
«То, что было пять минут назад, в 2018-2019-м, она с трудом вспоминает. Но если ей рассказывать на пальцах, параллельно подсказывать, то она сможет вспомнить», — рассказала Ольга в эфире «Пусть говорят».Актриса вместе с дочерью переехала в Новую Москву. Этот шаг был связан не только с рекомендациями врачей о покое, но и с последствиями судебных решений, в результате которых Федосеева-Шукшина лишилась части недвижимости. Квартира в центре Москвы досталась старшей дочери Марии, другая — внучке Анне, но позже была продана.
На новом месте актриса задумалась о будущем и даже записала обращение, где рассказала о своих похоронах и финансовых распоряжениях.
«Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге», — заявила Федосеева-Шукшина.Этим шагом артистка показала, что простила Марию и не держит на неё обид. Однако главным её переживанием остаётся ссора дочерей, которые давно не общаются. Артистка отметила, что когда-то сестры были очень близки.
«Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это все сложно», — призналась актриса в эфире Первого канала.
Попытки примирить дочерейМир в семье Федосеева-Шукшина пыталась восстановить уже давно. Её поддерживал даже бывший супруг Бари Алибасов, но сам оказался втянут в конфликты. Финансовые вопросы, похоже, оказались важнее для дочерей, чем здоровье матери.
Мария перестала говорить о семье и отказывается от компромиссов. Ольга, напротив, долгое время считала сестру виновной в том, что мать осталась «ни с чем», и готова была бороться за справедливость любой ценой.
«Никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на все пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает. Сегодня я здесь, а завтра, может, усну и не проснусь», — делилась актриса.Тем не менее просьбы Федосеевой-Шукшиной изменили позицию младшей дочери: в сентябре 2025 года она отказалась от судебных претензий против Марии.
Конец судебным тяжбам и наследственный спорИстоки конфликта уходят в далёкое прошлое. После смерти писателя и режиссёра Василия Шукшина его наследство было разделено: вдова и дочь Екатерина получили по 20%, а дочери Мария и Ольга — по 30%. Позднее Лидия Николаевна отказалась от своей доли и передала её старшей дочери. Это решение не обсуждалось с другими наследниками, что вызвало возмущение. Ольга обвинила Марию в том, что та обманом вынудила мать отказаться от собственности.
Поддерживая младшую дочь, сама Федосеева-Шукшина позволила Ольге оспаривать договор в суде. Но все попытки завершились лишь ухудшением отношений в семье. Теперь же актриса официально заявила, что финансовых претензий к Марии не имеет.
«Я, Шукшина Лидия Николаевна, финансовых претензий к моей дочери Марии Шукшиной не имею, поскольку регулярно получала от нее свои деньги начиная с 2019 года. С момента подписания нашего договора по авторским правам. Действие соглашения поддерживаю и отказываться не планирую. Согласие было подписано мною по нашему обоюдному согласию 5 марта 2019 года», — заявила артистка в суде.Юристы отметили, что речь идёт о миллионах рублей, и именно это долго вызывало возмущение у Ольги. Однако здоровье матери оказалось для неё важнее любых денег.
Общественность была поражена, когда стало известно о завершении многолетнего конфликта. Многие не верили, что тяжбы прекратятся. Сейчас отношения Марии и Ольги остаются напряжёнными, но решение Федосеевой-Шукшиной отказаться от обид может стать первым шагом к примирению.