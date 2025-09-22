Готовится к похоронам и мечтает помирить дочек: как Лидия Федосеева-Шукшина реагирует на конфликт Марии и Ольги

22 сентября 2025, 16:04

Лидия Федосеева-Шукшина (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина уже много лет борется с тяжёлой болезнью и вынуждена наблюдать затянувшийся конфликт своих дочерей. На фоне многолетних судебных тяжб и семейных конфликтов актриса публично простила старшую дочь Марию и призвала наследниц к примирению. О том, как легенда советского кино борется с болезнью, готовится к уходу и пытается объединить семью, расскажет «Радио 1».





Содержание Болезнь актрисы и подготовка к похоронам Попытки примирить дочерей Конец судебным тяжбам и наследственный спор

Болезнь актрисы и подготовка к похоронам

«То, что было пять минут назад, в 2018-2019-м, она с трудом вспоминает. Но если ей рассказывать на пальцах, параллельно подсказывать, то она сможет вспомнить», — рассказала Ольга в эфире «Пусть говорят».

«Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге», — заявила Федосеева-Шукшина.

«Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это все сложно», — призналась актриса в эфире Первого канала.

Попытки примирить дочерей

Мария Шукшина (фото: Instagram* / shukshina_maria)



«Никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на все пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает. Сегодня я здесь, а завтра, может, усну и не проснусь», — делилась актриса.

Конец судебным тяжбам и наследственный спор

«Я, Шукшина Лидия Николаевна, финансовых претензий к моей дочери Марии Шукшиной не имею, поскольку регулярно получала от нее свои деньги начиная с 2019 года. С момента подписания нашего договора по авторским правам. Действие соглашения поддерживаю и отказываться не планирую. Согласие было подписано мною по нашему обоюдному согласию 5 марта 2019 года», — заявила артистка в суде.