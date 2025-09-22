Иосиф Пригожин присоединился к коллегам, которые не поняли поступок SHAMAN на «Интервидении»

22 сентября 2025, 16:10

Иосиф Пригожин не понял, зачем SHAMAN отказался от оценок жюри на «Интервидении»

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин не понял, зачем певец Ярослав Дронов, наиболее известный как SHAMAN, отказался от баллов на конкурсе «Интервидение». Об этом он заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.





По мнению Пригожина, Дронов хорошо пел и держался на сцене, но из-за волнения или технических трюков не выступил «на все 100», как обычно. Он также отметил, что очень хотел узнать, как международное жюри оценит выступление артиста из РФ.

«По этой причине я не совсем понимаю, зачем Ярослав отказался от оценок», — сказал собеседник издания.