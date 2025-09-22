Иосиф Пригожин присоединился к коллегам, которые не поняли поступок SHAMAN на «Интервидении»
Продюсер Иосиф Пригожин не понял, зачем певец Ярослав Дронов, наиболее известный как SHAMAN, отказался от баллов на конкурсе «Интервидение». Об этом он заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.
По мнению Пригожина, Дронов хорошо пел и держался на сцене, но из-за волнения или технических трюков не выступил «на все 100», как обычно. Он также отметил, что очень хотел узнать, как международное жюри оценит выступление артиста из РФ.
«По этой причине я не совсем понимаю, зачем Ярослав отказался от оценок», — сказал собеседник издания.Продюсер надеется, что тот еще сможет представить Россию на «Интервидении» в будущем. Напомним, в этом году победу в конкурсе одержал певец из Вьетнама Дык Фук, который набрал 422 балла и забрал выигрыш — хрустальный кубок и 30 млн рублей.