«Копия»: Иван Ургант снялся с 10-летней дочерью Ниной

22 сентября 2025, 14:04

Иван Ургант выложил снимки с дочерью Ниной, сделанные с разницей в 10 лет

Иван Ургант (Фото: Инстаграм*/urgantcom)

Телеведущий Иван Ургант в Instagram*-аккаунте выложил снимки с дочерью Ниной. Одно фото сделано десять лет назад, а другое — совсем недавно. Так артист поздравил наследницу с днем рождения.





На первом кадре видно, как Иван держит новорожденную дочку на руках. На втором повзрослевшая девочка прижималась к отцу и улыбалась в камеру.

«И еще неизвестно, кто из нас больше поменялся», — заметил Ургант.

Иван Ургант с дочерью Ниной (Фото: Инстаграм*/urgantcom)



«Копия, прям ксерокс», «Копировка», «Вы похожи так», «Папина доча», «Как же она на тебя похожа», — писали в комментариях.