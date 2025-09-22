«Копия»: Иван Ургант снялся с 10-летней дочерью Ниной
Иван Ургант выложил снимки с дочерью Ниной, сделанные с разницей в 10 лет
Телеведущий Иван Ургант в Instagram*-аккаунте выложил снимки с дочерью Ниной. Одно фото сделано десять лет назад, а другое — совсем недавно. Так артист поздравил наследницу с днем рождения.
На первом кадре видно, как Иван держит новорожденную дочку на руках. На втором повзрослевшая девочка прижималась к отцу и улыбалась в камеру.
«И еще неизвестно, кто из нас больше поменялся», — заметил Ургант.Пользователи присоединились к поздравлениям, а также вспомнили о том времени, когда Нина появилась на свет. Многие также подчеркнули, что школьница очень похожа на знаменитого родителя.
«Копия, прям ксерокс», «Копировка», «Вы похожи так», «Папина доча», «Как же она на тебя похожа», — писали в комментариях.Напомним, Иван Ургант пропал с экранов в 2022-м и с тех пор больше не снимался в новых проектах. Сам телеведущий всячески намекал на то, что снова появится на телевидении, но пока неизвестно, когда этот момент настанет.