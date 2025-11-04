Громкий развод Муцениеце, многочисленные суды из-за сына, отношение к СВО и счастье в новой семье: Павлу Прилучному 38 лет
Популярный российский актёр Павел Прилучный 5 ноября отметит 38-летие. Лучшие роли, развод с коллегой Агатой Муцениеце, брак с Зепюр Брутян и скандалы из-за старшего сына – в материале «Радио 1».
Детство
Павел появился на свет 5 ноября 1987 года в казахстанском городе Шымкент (ранее – Чимкент) в многодетной спортивной семье. Его мать, Любовь Юрьевна Прилучная, работала хореографом, а отец, Валерий Дэль, был тренером по боксу. В семье также подрастали старший брат Сергей и сестра Елена.
Вскоре после рождения Павла семья переехала в Россию и обосновалась в новосибирском городе Бердск. Беззаботное детство 13-летнего Паши резко прервалось с внезапной смертью отца.
После трагедии вся забота о матери и сестре легла на плечи Павла, поскольку старший брат уже покинул родительский дом и строил собственную жизнь. С ранних лет будущий актер проявлял трудолюбие и не боялся любой работы, которая могла обеспечить ему финансовую самостоятельность.
Образование
С детства Прилучный проявлял творческие способности. Под руководством родителей он пробовал себя в балете и хоровом пении. Также в 14 лет Павел стал кандидатом в мастера спорта по боксу, однако после этого решил оставить этот вид спорта.
После окончания школы будущий актёр поступил в хореографическое училище, но вскоре из-за финансовых трудностей покинул учебное заведение. Ранний старт взрослой жизни привёл его в Новосибирск, где он подрабатывал грузчиком и курьером, стремясь обеспечить себе будущее. Упорство принесло свои плоды – Прилучный поступил на бюджет в Новосибирское государственное театральное училище и успешно окончил его в 2005 году.
В поисках новых возможностей Павел переехал в Москву, где продолжил образование и в 2010 году стал выпускником ГИТИСа.
Кино
Ещё будучи студентом, Павел активно ходил на кастинги, стремясь получить первые роли в кино. Его дебют состоялся в 2007 году, когда он появился в эпизоде сериала «Детки в клетке».
Первая заметная роль досталась ему спустя несколько лет в фильме Павла Санаева «На игре». Персонаж Прилучного по имени «Доктор» настолько ему понравился, что после премьеры актёр сделал себе татуировку с надписью Doc на шее.
Широкую известность Павлу принес подростковый сериал «Закрытая школа», премьера которого состоялась в 2011 году. В проекте он сыграл Максима Морозова – популярного в школе, избалованного хулигана и сердцееда.
Однако настоящая всенародная любовь пришла к Прилучному после выхода сериала «Мажор». Его герой Игорь Соколовский стал настолько популярным, что многие поклонники до сих пор ассоциируют актёра именно с этим персонажем.
Отношение к СВО
В мае 2022 года артист заявил, что в период конфликтов нельзя публично говорить плохо о своей стране.
«Для меня это то же самое, как семья: как когда муж с женой ругаются или у мужа происходит какой-нибудь конфликт с другим человеком, а жена прилюдно будет его унижать и говорить, что он самый нехороший человек на свете. Россия – это семья. Потом, после той ситуации с конфликтом, можно ему сказать: "Слушай, мне кажется, ты не прав был, негодяй". Но не при всех и не так. И то же самое с Россией. Мы должны поддержать наших ребят, которые там сейчас воюют за нас», – говорил Прилучный.
В июне 2024 года актёр в личном блоге сообщил, что уже два года финансово помогает участникам спецоперации.
«С одним из бойцов меня связывает крепкая дружба. По его инициативе мы вместе помогаем детскому реабилитационному центру "Покров" и уже как два года помогаем ребятам, которые находятся на передовой. Сейчас пришло время нового сбора. Всех неравнодушных я прошу помочь», – рассказывал артист.
По его словам, собранные средства пойдут на приобретение оборудования для защиты и наблюдения, которое поможет военнослужащим в зоне СВО.
Личная жизнь
Павел Прилучный практически никогда не находился в статусе холостяка. В его «послужном списке» есть даже голливудская звезда Никки Рид, с которой, впрочем, серьёзных отношений построить не удалось. Настоящую любовь он встретил на съёмках сериала «Закрытая школа», где познакомился с коллегой Агатой Муцениеце. Их чувства быстро переросли из экранных в реальные, и вскоре пара тайно поженилась. В браке родились сын Тимофей (2013) и дочь Мия (2016), и, казалось, их отношения были идеальными.
Однако в 2020 году Муцениеце шокировала общественность, раскрыв семейные тайны. По её словам, Прилучный злоупотреблял алкоголем и был домашним тираном. Также активно обсуждались слухи о его связи со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, с которой актёр якобы отдыхал вместе с детьми. Несмотря на это, Павел позже подчёркивал, что между ними не было романтических отношений, а Карпович просто была рядом в трудные моменты.
Развод с Агатой стал публичным и сопровождался многочисленными скандалами, однако впоследствии актёрам удалось сохранить уважительные отношения ради детей. После нескольких лет молчания Павел вновь обрёл семейное счастье. Весной 2022 года он стал появляться вместе с актрисой Зепюр Брутян, а летом того же года пара сыграла пышную свадьбу и обвенчалась. В 2023 году у супругов родился сын Микаэль.
Сегодня Прилучный и Брутян открыто демонстрируют свои отношения: вместе посещают светские мероприятия и делятся гармоничными моментами с публикой в своих соцсетях.
Скандалы
В 2024 году стало известно, что старший сын Павла Прилучного Тимофей добровольно переехал в дом к отцу, желая проводить больше времени с ним и его новой семьёй. Несмотря на устное согласие Агаты Муцениеце, вскоре после этого начались многочисленные судебные разбирательства по алиментам и определению места жительства мальчика. На время следственной экспертизы сын должен был вернуться к матери, однако он остался жить с Павлом, заявляя, что якобы не нужен родственнице. Та же в ответ обвиняла бывшего супруга в попытке настроить сына против неё. Тогда же на Прилучного набросились поклонники и СМИ, осуждая его за конфликт с Муцениеце.
Весной 2025 года суд отменил ранее принятое решение о повышении алиментов, оставив их в прежнем размере, который Прилучный исправно выплачивает своим детям. Летом этого года актёр одержал ещё одну судебную победу: по решению суда Тимофей остался жить вместе с Павлом, его женой Зепюр Брутян и младшим сыном Микаэлем. Дочь Мия теперь живёт с матерью на постоянной основе. Агата, не согласившись с выбором сына, ограничила его общение с младшим ребенком.
3 ноября появились новые подробности судебного процесса. Адвокат Павла Прилучного заявила, что актёр не собирается пересматривать решение суда об изменении места жительства Тимофея. На заседании Мосгорсуда 4 декабря будет рассматриваться ранее поданная апелляция по процессуальным нарушениям, допущенным при вынесении судебного акта.
Павел Прилучный сейчас
Актёр очень востребован в своей профессии. Он активно снимается в кино и играет в спектаклях вместе с супругой Зепюр Брутян. Сейчас Прилучный задействован в съёмках как минимум 10 картин, в числе которых: «Холоп 3», «Мажор-5» и «Мажор-6», «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане».