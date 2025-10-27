«Мои любимые мужчины»: Зепюр Брутян показа фото Прилучного с сыном на отдыхе

27 октября 2025, 05:23

Зепюр Брутян показа фото Прилучного с сыном на отдыхе

Зепюр Брутян (Telegram / @zepyur_priluchnaya)

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный находится в Турции на съемках, но не забывает проводить время с семьей. Зепюр Брутян показала его совместное с сыном фото, пишет The Voice.





В один из выходных дней семья решила отдохнуть на пляже. Зепюр поделилась в социальных сетях милым семейным снимком, на котором Павел нежно обнимает двухлетнего Микаэля. Все члены семьи были одеты по-пляжному в футболки и шорты.



«Мои любимые мужчины» — подписала снимок Брутян.