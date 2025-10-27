«Мои любимые мужчины»: Зепюр Брутян показа фото Прилучного с сыном на отдыхе
Зепюр Брутян показа фото Прилучного с сыном на отдыхе
Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный находится в Турции на съемках, но не забывает проводить время с семьей. Зепюр Брутян показала его совместное с сыном фото, пишет The Voice.
В один из выходных дней семья решила отдохнуть на пляже. Зепюр поделилась в социальных сетях милым семейным снимком, на котором Павел нежно обнимает двухлетнего Микаэля. Все члены семьи были одеты по-пляжному в футболки и шорты.
«Мои любимые мужчины» — подписала снимок Брутян.Несмотря на занятость на съёмках, Павел Прилучный находит время не только для работы, но и для общения с близкими, что особенно ценно для молодой семьи.
Ранее телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем на фоне очередного взлома ее аккаунта в соцсетях.