Достижения.рф

«Мои любимые мужчины»: Зепюр Брутян показа фото Прилучного с сыном на отдыхе

Зепюр Брутян показа фото Прилучного с сыном на отдыхе
Зепюр Брутян (Telegram / @zepyur_priluchnaya)

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный находится в Турции на съемках, но не забывает проводить время с семьей. Зепюр Брутян показала его совместное с сыном фото, пишет The Voice.



В один из выходных дней семья решила отдохнуть на пляже. Зепюр поделилась в социальных сетях милым семейным снимком, на котором Павел нежно обнимает двухлетнего Микаэля. Все члены семьи были одеты по-пляжному в футболки и шорты.

«Мои любимые мужчины» — подписала снимок Брутян.
Несмотря на занятость на съёмках, Павел Прилучный находит время не только для работы, но и для общения с близкими, что особенно ценно для молодой семьи.
Павел Прилучный и Микаэль (Фото: Telegram / @zepyur_priluchnaya)
Ранее телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем на фоне очередного взлома ее аккаунта в соцсетях.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0