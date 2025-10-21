«Украл меня и моё сердце»: Зепюр Брутян поделилась романтическим видео с Павлом Прилучным
Зепюр Брутян показала трогательные кадры отдыха с Павлом Прилучным
Актриса Зепюр Брутян поделилась с подписчиками романтическим видео, снятым во время поездки к супругу Павлу Прилучному, который сейчас находится на съёмках в Турции.
Зепюр прилетела к актёру вместе с их двухлетним сыном Микаэлем. Всё свободное время от работы Прилучный проводит с семьёй. В своём блоге Брутян опубликовала видео, сделанное на территории отеля. На кадрах актриса появилась в струящемся сарафане изумрудного оттенка и без заметного макияжа, а Прилучный подхватил её на руки и закружил.
«Украл меня и моё сердце», — подписала Зепюр видео.Позже она показала трогательный момент, где они с Павлом качаются на садовых качелях: актриса сидит у мужа на коленях, а он нежно гладит её по голове.
«Когда наш сын спросит, что такое любовь», — отметила артистка в подписи к ролику.