«Украл меня и моё сердце»: Зепюр Брутян поделилась романтическим видео с Павлом Прилучным

21 октября 2025, 19:01

Зепюр Брутян показала трогательные кадры отдыха с Павлом Прилучным

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Instagram* / @zepyur_brutyan)

Актриса Зепюр Брутян поделилась с подписчиками романтическим видео, снятым во время поездки к супругу Павлу Прилучному, который сейчас находится на съёмках в Турции.





Зепюр прилетела к актёру вместе с их двухлетним сыном Микаэлем. Всё свободное время от работы Прилучный проводит с семьёй. В своём блоге Брутян опубликовала видео, сделанное на территории отеля. На кадрах актриса появилась в струящемся сарафане изумрудного оттенка и без заметного макияжа, а Прилучный подхватил её на руки и закружил.





«Украл меня и моё сердце», — подписала Зепюр видео.

«Когда наш сын спросит, что такое любовь», — отметила артистка в подписи к ролику.