Агата Муцениеце поделилась трогательными кадрами с дочерью от Павла Прилучного

02 ноября 2025, 15:05

Беременная Агата Муцениеце поделилась трогательными кадрами с дочерью Мией

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце опубликовала в своём блоге трогательные фотографии с дочерью Мией, которую она родила от Павла Прилучного. Кадры сделал визажист актрисы.





На снимках мать и дочь обнимаются и целуют друг друга в щёки, а визажист актрисы призналась, что не могла удержаться от того, чтобы поделиться моментом. Агата Муцениеце с дочерью Мией (Фото: Instagram* / @elina4makeup)



«Когда удалось поймать такие трогательные кадры... Не могла не поделиться. Когда ты смотришь в глаза своей мамы, ты знаешь, что это — самая чистая любовь, которую ты можешь найти», — подписала она пост.