Агата Муцениеце поделилась трогательными кадрами с дочерью от Павла Прилучного
Беременная Агата Муцениеце поделилась трогательными кадрами с дочерью Мией
Агата Муцениеце опубликовала в своём блоге трогательные фотографии с дочерью Мией, которую она родила от Павла Прилучного. Кадры сделал визажист актрисы.
На снимках мать и дочь обнимаются и целуют друг друга в щёки, а визажист актрисы призналась, что не могла удержаться от того, чтобы поделиться моментом.
«Когда удалось поймать такие трогательные кадры... Не могла не поделиться. Когда ты смотришь в глаза своей мамы, ты знаешь, что это — самая чистая любовь, которую ты можешь найти», — подписала она пост.Ранее сообщалось, что актриса вместе с детьми переехала к своему возлюбленному Петру Дранге. Слухи также указывали, что она перевела наследников в школу ближе к новому дому. Некогда холостяцкий особняк музыканта теперь наполнен семейным уютом и счастьем.