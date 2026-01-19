Громкий развод с Тарасовым, конфликт с Губерниевым и токсичные отношения с Давой: как живет звезда «Дома-2» Ольга Бузова?

19 января 2026, 17:50

Ольга Бузова (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Российская телеведущая, певица, актриса и дизайнер Ольга Бузова 20 января отмечает 40-летие. За годы карьеры она стала одной из самых обсуждаемых персон в отечественном шоу-бизнесе. Она известна благодаря участию в шоу «Дом-2», а вскоре перейти на пост ведущей проекта. Кроме того, вместе с Михаилом Галустяном Бузова является постоянной ведущей реалити-шоу «Звезды в Африке» и «Новые звезды в Африке» на телеканале ТНТ. О разводе с Тарасовым и громком романе с Давой, — в материале «Радио 1.





Содержание Биография Ольги Бузовой: ранние годы и семья Первые шаги к самостоятельности Образование и выбор профессии Ольга Бузова на «Доме-2» Ольга Бузова после «Дома-2»: от участницы к ведущей Музыкальная карьера Ольги Бузовой Телевидение и театральные проекты 2020–2023 Скандалы и публичные конфликты Личная жизнь Ольги Бузовой: развод и роман с Давой Ольга Бузова сегодня

Биография Ольги Бузовой: ранние годы и семья

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)

Первые шаги к самостоятельности

Образование и выбор профессии

Ольга Бузова на «Доме-2»

«В душе я очень глубокий человек, достаточно ранимый. На первом месте у меня образование, потому что я поняла, что быть красивой недостаточно. У многих сложился стереотип о том, что модель — это кукла, у которой в голове ничего нет. Это совершенно не так», — говорила она.

Ольга Бузова и Роман Третьяков (фото: РИА Новости / Алексей Панов)

Ольга Бузова после «Дома-2»: от участницы к ведущей

Музыкальная карьера Ольги Бузовой

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)

Телевидение и театральные проекты 2020–2023

Скандалы и публичные конфликты

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)

Личная жизнь Ольги Бузовой: развод и роман с Давой

«Конечно, все мечтают выйти замуж один раз и прожить долгую и счастливую жизнь. Но если вы с мужчиной будете несчастливы, то никому эти ваши красивые даты совместные не нужны. Поэтому всем тем, кто ещё не встретил свою любовь, — не отчаивайтесь, она вас найдёт обязательно! Так не бывает — без любви. А у кого не получилось с первого раза, ничего страшного», — говорила она.

Роман Третьяков и Ольга Бузова

«Мы должны были выиграть тот самый дом, который строили. Я подписывала контракт на три месяца. Изначально проект собирались завершить через три месяца и вручить самой крепкой паре ключи от недвижимости. И вот срок подходит к концу, у меня есть молодой человек, а нам объявляют, что проект продлили. Так я лишилась того дома. Но своего молодого человека я тогда очень любила, я ему за многое благодарна», — рассказывала Ольга.

Тимофей Майоров и Ольга Бузова

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

«У нас не было финального разговора. Я была уверена, что поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. Еще год я не понимала вообще, что произошло… И до сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я не смогла никого так полюбить», — признавалась артистка.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

«Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Вот он машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог ее просрать!"» — заявила звезда.

Тимур Батрутдинов: дружба и несостоявшийся роман

«Если один раз с тобой пересплю — это ответственно, надо будет и второй, и третий, нельзя это рассматривать как мимолетное увлечение. Желание было, особенно, когда мы с тобой выпивали, главное не оступиться, чтоб ты не испытала душевных переживаний», — говорил юморист.

Ольга Бузова и Давид Манукян

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)

Ольга Бузова сегодня