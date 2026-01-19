Громкий развод с Тарасовым, конфликт с Губерниевым и токсичные отношения с Давой: как живет звезда «Дома-2» Ольга Бузова?
Российская телеведущая, певица, актриса и дизайнер Ольга Бузова 20 января отмечает 40-летие. За годы карьеры она стала одной из самых обсуждаемых персон в отечественном шоу-бизнесе. Она известна благодаря участию в шоу «Дом-2», а вскоре перейти на пост ведущей проекта. Кроме того, вместе с Михаилом Галустяном Бузова является постоянной ведущей реалити-шоу «Звезды в Африке» и «Новые звезды в Африке» на телеканале ТНТ. О разводе с Тарасовым и громком романе с Давой, — в материале «Радио 1.
Биография Ольги Бузовой: ранние годы и семьяОльга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде. Родители будущей звезды — отец Игорь Дмитриевич, бывший военнослужащий, и мать Ирина Александровна, стоматолог. В семье также росла младшая дочь Анна.
Детство Ольги прошло в атмосфере заботы и внимания. Родители уделяли большое внимание образованию дочерей. В три года девочка уже умела читать и писать, а в четыре начала изучать английский язык. В школу Ольга пошла в пять лет.
Однако раннее поступление в первый класс обернулось трудностями: ребята старше по возрасту издевались и травили девочку. Бузова неоднократно просила мать перевести ее в другую школу, но после разговоров понимала, что должна постоять за себя.
Первые шаги к самостоятельностиВ подростковом возрасте Ольге захотелось следовать за модой, покупать одежду и косметику. Родители отправили ее работать — сначала вожатой в детском лагере, позже в модельное агентство. При этом Бузова добросовестно училась и окончила школу с золотой медалью.
Отношения с педагогами были напряженными: даже годы спустя, во время съемок Андрея Малахова в школе в Приморском районе Петербурга, съемочную группу не пустили внутрь — учебное заведение отказалось ассоциировать себя со «скандальной звездой».
Образование и выбор профессииПосле школы Ольга мечтала стать актрисой, однако родители настояли на более «практичной» специальности. Она поступила на географический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и получила красный диплом — уже совмещая учебу с телепроектами.
Ольга Бузова на «Доме-2»В 2004 году Бузова пришла на телепроект «Дом-2» в роли участницы. Яркая блондинка быстро привлекла внимание зрителей и продюсеров и провела на проекте четыре года, отлучаясь только ради учебы.
На шоу у Ольги завязался роман с Романом Третьяковым. Их пару неоднократно признавали лучшей на проекте, а саму Бузову называли одним из самых ярких лиц «Дома-2».
«В душе я очень глубокий человек, достаточно ранимый. На первом месте у меня образование, потому что я поняла, что быть красивой недостаточно. У многих сложился стереотип о том, что модель — это кукла, у которой в голове ничего нет. Это совершенно не так», — говорила она.
Ольга Бузова после «Дома-2»: от участницы к ведущейВ 2005—2006 годах Бузовой и Третьякову предложили вести ток-шоу «Роман с Бузовой». В 2007 году она стала автором рубрики «Осторожно, стилисты!» в программе «Утро на ТНТ» и провела конкурс «Мисс Русское радио — 2007».
В декабре 2008 года Бузова стала соведущей Ксении Бородиной и Ксении Собчак и получила должность шеф-редактора журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Вести проект она продолжала вплоть до его закрытия на ТНТ в 2020 году.
Параллельно Бузову приглашали на различные телепередачи. В 2010 году она дебютировала в театре в постановке «Медовый месяц» и заменила Марию Кожевникову в спектакле «Шикарная свадьба». В 2011 году состоялся ее дебют в музыке.
В 2012 году она участвовала в шоу «Танцы со звездами» в паре с Андреем Карповым и покинула проект со скандалом, заявив о предвзятом отношении судей.
Музыкальная карьера Ольги БузовойПервые музыкальные работы Бузовой появились в 2008 году — в сборнике «Звезды Дом-2. Законы любви». Позже она выпустила сингл «Не забывай» в дуэте с рэпером T-killah. Однако всерьез посвятить себя сцене артистка решила после развода.
В 2016 году вышел сольный трек «Под звуки поцелуев», сразу занявший первую строчку в российском iTunes. Дебютный альбом с таким же названием включал хит «Мало половин». После релиза Бузова отправилась в гастрольный тур и получила премию «ЖАРА Music Awards».
В 2018 году вышел второй альбом «Принимай меня», после чего артистка выступила в «Крокус Сити Холле» и продолжила гастролировать.
Дальнейшие хиты — «Танцуй под Бузову» и «Водица» — получили широкое обсуждение и просмотры на «Ютьюбе».
В 2021 году певица представила треки «Розовые очки» и «Грустный трек», а также клип «Так сильно» совместно с Аней Покров и Даней Милохиным.
Телевидение и театральные проекты 2020–2023В 2020 году Бузова выступала на шоу «Ледниковый период» с Дмитрием Соловьевым и получила приз зрительских симпатий.
В 2021 году она стала ведущей экстремального реалити-шоу «Звезды в Африке» с Михаилом Галустяном на ТНТ и позже — обновленного формата «Новые звезды в Африке». В том же году она запустила проект «Бузова на кухне», выступила в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТ и вошла в жюри белорусского «X-Фактора».
К 2023 году Бузова записала три студийных альбома, выпустила четыре автобиографические книги и снялась в фильмах и сериалах, включая «Zомбоящик» и «Жена олигарха».
Скандалы и публичные конфликтыЗа годы карьеры Бузова неоднократно становилась участницей конфликтных ситуаций. Часто она оказывалась в роли жертвы хейта и давления.
Один из самых известных эпизодов — перепалка с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Все на матч!». Артистка не смогла ответить на вопросы комментатора во время разговора о российской сборной, которая проиграла в рамках ЧЕ-2020. В итоге Дмитрий спросил у Ольги, не пьет ли та коньяк по утрам и тем самым вызвал слезы звезды. Позже Губерниев извинился, заявив, что цитировал фразу из книги «Малыш и Карлсон».
В 2021 году Клава Кока опубликовала видео из Куршевеля, где Бузова была в нетрезвом состоянии. На этот раз общественность встала на сторону Ольги, а Кока подверглась критике.
Личная жизнь Ольги Бузовой: развод и роман с ДавойБузова никогда не скрывала личную жизнь. Ее развод с футболистом Дмитрием Тарасовым стал одним из самых обсуждаемых событий в стране. Позже у нее был громкий роман с блогером Давой. Артистка открыто делилась переживаниями.
«Конечно, все мечтают выйти замуж один раз и прожить долгую и счастливую жизнь. Но если вы с мужчиной будете несчастливы, то никому эти ваши красивые даты совместные не нужны. Поэтому всем тем, кто ещё не встретил свою любовь, — не отчаивайтесь, она вас найдёт обязательно! Так не бывает — без любви. А у кого не получилось с первого раза, ничего страшного», — говорила она.
Роман Третьяков и Ольга Бузова
Отношения Ольги Бузовой и Романа Третьякова продолжались около трех лет и считались одними из самых прочных на телепроекте. Третьяков был старше и опытнее, брал на себя роль наставника и стремился направлять возлюбленную. Однако часть аудитории видела в этом давление на молодую участницу. Когда Роман принял решение покинуть «Дом-2», Ольга осталась на проекте.
«Мы должны были выиграть тот самый дом, который строили. Я подписывала контракт на три месяца. Изначально проект собирались завершить через три месяца и вручить самой крепкой паре ключи от недвижимости. И вот срок подходит к концу, у меня есть молодой человек, а нам объявляют, что проект продлили. Так я лишилась того дома. Но своего молодого человека я тогда очень любила, я ему за многое благодарна», — рассказывала Ольга.
Тимофей Майоров и Ольга Бузова
В 2008 году Ольга познакомилась с предпринимателем Тимофеем Майоровым. Он занимался продажей коттеджей в Финляндии, имел двойное гражданство и считался завидным женихом. Однако Бузову в первую очередь подкупило внимательное и романтичное отношение нового спутника: прогулки, подарки, знаки внимания. Постепенно девушка оказалась очарована.
Отношения продлились недолго, и вскоре пара пришла к выводу, что им комфортнее в статусе друзей. Спустя годы имя Майорова вновь появилось в медиа — бизнесмен стал экспертом на проекте «Замуж за Бузову». Зрители отметили, что он часто прилетал к бывшей возлюбленной из-за рубежа и неизменно приносил роскошные букеты и презенты.
Несмотря на слухи, Майоров и Бузова официального воссоединения не подтвердили. Фанаты объясняли происходящее бурной эмоциональностью Ольги, из-за чего дружеское участие со стороны казалось романтическим. В соцсетях ведущая называла предпринимателя «лучшим бывшим» и близким другом.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
Футболист Дмитрий Тарасов стал главной фигурой в личной жизни Ольги Бузовой — и ее самым громким разочарованием. Знакомство произошло в общей компании, между ними быстро возникла симпатия. Препятствием стало семейное положение спортсмена: на тот момент он был женат и растил дочь Ангелину. Однако Тарасов позже развелся, заявив, что решение о расставании он принял до появления Бузовой.
После бурного периода ухаживаний телеведущая и игрок «Локомотива» поженились 26 июня 2012 года. Ольга описывала этот этап как «подростковую влюбленность»: бесконечные разговоры до утра, встречи, постоянное желание быть рядом. Ведущая была уверена, что выходит замуж один раз и навсегда.
За парой, которую поклонники окрестили «тарабузиками», следила вся страна. На годовщины и праздники супруги устраивали эффектные сюрпризы: на 29-летие Тарасова Ольга арендовала футбольное поле и организовала салют, а спортсмен подарил жене бриллиантовое кольцо и исполнил песню на праздничном вечере.
Однако в 2016 году они развелись. В медиа обсуждали измены футболиста, жесткое отношение к супруге и возможную связь с моделью Настасьей Костенко, которая позже стала его женой. Бузова же признавалась, что пришла в ЗАГС не ради развода. Но тогда она еще не знала о том, что у Тарасова есть любовница.
«У нас не было финального разговора. Я была уверена, что поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. Еще год я не понимала вообще, что произошло… И до сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я не смогла никого так полюбить», — признавалась артистка.Разрыв сопровождался скандалами. По сообщениям, Тарасов не только лишил бывшую супругу автомобиля, который сам ей и подарил, но и выставил из дома. Несмотря на стресс, Ольга быстро вернулась в публичную жизнь: записывала треки, играла в театре, участвовала в шоу.
В 2021 году на премии Fashion TV телеведущая впервые публично обратилась к бывшему мужу.
«Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Вот он машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог ее просрать!"» — заявила звезда.
Тимур Батрутдинов: дружба и несостоявшийся роман
Долгие годы Бузова поддерживает связь с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Они вместе путешествовали, участвовали в проектах и нередко становились объектом обсуждений. Часть фанатов убеждена, что Тимур мог бы стать идеальным мужем для Ольги.
Батрутдинов называл их отношения «дружбой на грани». Ведущая не отрицала, что временами рассматривала Тимура как потенциального партнера. Осторожность вносил страх разрушить многолетнюю дружбу.
«Если один раз с тобой пересплю — это ответственно, надо будет и второй, и третий, нельзя это рассматривать как мимолетное увлечение. Желание было, особенно, когда мы с тобой выпивали, главное не оступиться, чтоб ты не испытала душевных переживаний», — говорил юморист.
Ольга Бузова и Давид Манукян
О романе Бузовой и блогера Давида Манукяна заговорили после выхода клипа «Лайкер». Вскоре пару стали замечать в кафе и торговых центрах. В пользу романа говорили одинаковые татуировки, одинаковая одежда и кадры папарацци.
Пара устроила символическую церемонию на Мальдивах, и поклонники ожидали официального бракосочетания в Москве. Однако вскоре после 35-летия Бузова объявила о разрыве. Позже она заявила, что Манукян изменял ей и поднимал руку. Давид отрицал обвинения и отказывался просить прощения после публичного скандала.
Расставание отражалось в музыке обоих — в текстах появлялись намеки на несбывшиеся ожидания и эмоциональные раны.
Ольга Бузова сегодняСегодня Ольга остается одним из ключевых лиц телеканала ТНТ. Она участвует в новых сезонах приключенческого шоу «Сокровища императора» и сидит в жюри проекта «Конфетка». Артистка активно осваивает кино: в комедии «Равиоли Оли» ей досталась главная роль, премьера запланирована на 2026 год.
Уже 31 января телеведущая даст большой сольный концерт в Москве. Весной и летом 2026 года Бузова отправится в масштабный гастрольный тур по городам России — от Санкт-Петербурга до южных регионов.
Несмотря на напряженный график, Ольга по-прежнему живет в своей квартире на Мосфильмовской улице. Для нее это место остается «крепостью», где она восстанавливает силы между перелетами и съемками.