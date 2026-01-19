Рэпер Macan окунулся в прорубь с сослуживцами на Крещение

19 января 2026, 16:01

Андрей Косолапов (Фото: Телеграм/macan_official1)

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) во время прохождения срочной военной службы вместе с сослуживцами окунулся в прорубь на Крещение. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач Зум».