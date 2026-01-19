Достижения.рф

Рэпер Macan окунулся в прорубь с сослуживцами на Крещение

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) во время прохождения срочной военной службы вместе с сослуживцами окунулся в прорубь на Крещение. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач Зум».



Музыкант вместе с другими военнослужащими поучаствовал в традиционных купаниях. Несмотря на мороз, он без колебаний зашел в ледяную воду и трижды окунулся, следуя православному обычаю.



Напомним, с конца ноября 2025 года Косолапов служит в элитном отряде Росгвардии в дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. В его задачи входит обеспечение безопасности и охрана общественного порядка на территории Подмосковья.

