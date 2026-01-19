Квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках окончательно передали Лурье
Квартира Ларисы Долиной в Хамовниках окончательно передана Лурье, на двери установили новые замки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Приставы убедились, что в жилье больше нет имущества Долиной, и покинули территорию. Адвокат Лурье заявил, что раньше якобы отказывался забирать ключи, хотя Долина была готова освободить квартиру ещё 5 января.
Адвокаты обеих сторон подчеркнули, что выселение прошло мирно, дверь открыли без взлома, а ключи переданы добровольно. Корреспонденты зафиксировали, как приставы встретили мастера по замене замков. Артистку и её близких выписали из квартиры.
