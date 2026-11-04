04 ноября 2026, 11:45

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Зепюр Брутян затмила всех женщин в жизни Павла Прилучного. Встретив свою будущую жену, артист сразу почувствовал, что это именно тот человек, с которым он хочет быть. Он сделал ей предложение всего через три дня после знакомства, в то время как свои отношения с коллегой Мирославой Карпович старался не афишировать, а после разрыва и вовсе заявил, что их связывала дружба. О том, что известно об отношениях звездной пары расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Павла Прилучного Роман Прилучного и Карпович Женитьба Прилучного на Брутян Не планировал жениться

Биография Павла Прилучного

Роман Прилучного и Карпович





Мирослава Карпович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Увела его из семьи, но бумеранг никто не отменял», «Променял свою красивую жену на груду костей», — писали злопыхатели.

«Был жутко подавлен после развода, это было три года ада, честно говоря. Я поседел. Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни и помогал и словом, и делом», — написал артист на своей странице в социальной сети.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Женитьба Прилучного на Брутян

«Мы никогда не утверждали, что мы пара. СМИ сами решили раздувать это. Мне очень жаль Мирославу, она пережила много неприятного», — говорил он.

Не планировал жениться

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — рассказывал актер.