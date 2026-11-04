«Груда костей»: почему на самом деле Павел Прилучный бросил Карпович и женился на Зепюр Брутян
Актриса Зепюр Брутян затмила всех женщин в жизни Павла Прилучного. Встретив свою будущую жену, артист сразу почувствовал, что это именно тот человек, с которым он хочет быть. Он сделал ей предложение всего через три дня после знакомства, в то время как свои отношения с коллегой Мирославой Карпович старался не афишировать, а после разрыва и вовсе заявил, что их связывала дружба. О том, что известно об отношениях звездной пары расскажет «Радио 1».
Биография Павла ПрилучногоПавел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Чимкенте (Казахская ССР). При рождении носил фамилию отца — Дэль; мать — хореограф Любовь Прилучная. Отец-боксёр умер, когда Павлу было 13 лет, после чего подросток один переехал в Бердск под Новосибирском. С боксом покончил в 14 лет (около десяти сотрясений мозга), работал курьером и грузчиком. Материнскую фамилию взял только в 2008 году, поэтому в ранних сериалах 2007 года значится как Павел Дэль.
Учился в Новосибирском театральном училище (диплом 2005), в 2010 году окончил ГИТИС (мастерская Сергея Голомазова). Работал в театре на Малой Бронной, Театре имени Пушкина и «Булгаковском доме». Первую известность принёс боевик Павла Санаева «На игре» (2009) с ролью Дока и продолжение «На игре 2. Новый уровень» (2010). Главная роль пришла в 2014 году в сериале «Мажор» (Игорь Соколовский): проект принёс актёру премии «Жорж» и Kids' Choice Awards, а в 2016 году права на его показ под названием «Silver Spoon» купил Netflix — первым среди российских сериалов. Франшиза включает четыре сезона (2014–2022) и полнометражные «Мажор. Фильм» (2021) и «Мажор в Сочи» (2022).
В 2017 году вёл на Первом канале шоу «Короли фанеры», в 2018-м объявил о первом продюсерском проекте — сериале «Царь горы» совместно с «Киностудией КИТ» и НТВ. Снимался в клипах Леонида Агутина, Мота и группы «Катя и Волга».
Роман Прилучного и Карпович
Мирослава Карпович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович стал темой обсуждений в 2020 году. Тогда после почти десятилетнего брака с Агатой Муцениеце звезда «Мажора» стал часто появляться на публике с Мирославой.
«Увела его из семьи, но бумеранг никто не отменял», «Променял свою красивую жену на груду костей», — писали злопыхатели.
Многие тогда записали «папину дочку» в роли разлучницы.
Знаменитости даже вместе отправлялись в отпуск в Крым, куда Павел взял и своих двоих детей. Он подчеркивал, что Мирослава отлично ладит с ними. Тем не менее, пара не подтверждала свои отношения, несмотря на частые совместные появления на публике. В 2021 году звезда сериала «Мажор» появился с Мирославой на мероприятии в Казани, а в ноябре их заметили вместе в кафе в Сочи. В сети регулярно появлялись намеки на их романтические отношения, как вдруг Павел поблагодарил актрису за поддержку и намекнул на разрыв.
«Был жутко подавлен после развода, это было три года ада, честно говоря. Я поседел. Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни и помогал и словом, и делом», — написал артист на своей странице в социальной сети.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Женитьба Прилучного на БрутянВ 2022 году Павел неожиданно женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой познакомился еще во время отношений с Агатой Муцениеце на съемках сериала «В клетке».
Тем временем Мирослава выпустила клип на песню «Кто мы друг другу?» в дуэте с исполнителем LYNX, в котором затрагивалась тема предательства. В интервью журналистке Надежде Стрелец Прилучный попытался объяснить, что никогда не состоял в отношениях с Карпович, опровергая тем самым слухи, что композиция актрисы может быть посвящена ему.
«Мы никогда не утверждали, что мы пара. СМИ сами решили раздувать это. Мне очень жаль Мирославу, она пережила много неприятного», — говорил он.
Не планировал женитьсяПо словам самого Прилучного, уже после первого свидания он потерял голову и сделал предложение Зепюр.
«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — рассказывал актер.
Уже в 2023 году любовь звезд дала плоды. У пары родился сын Микаэль.