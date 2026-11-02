«Мне ничего не досталось»: Волочкова рассказала о конфликте с менеджером Максимом Николаевым

02 ноября 2026, 20:04

Анастасия Волочкова обвинила бывшего менеджера в присвоении денег

Анастасия Волочкова и Максим Николаев (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

У Анастасии Волочковой произошёл конфликт с бывшим менеджером Максимом Николаевым. После разногласий стороны решили прекратить сотрудничество, однако каждый из них по-своему объясняет причины разрыва. Подробности Общественной Службе Новостей рассказала сама балерина.





Волочкова назвала Николаева неблагодарным человеком и заявила, что он присвоил деньги, полученные за её выступление в Краснодаре. По словам артистки, ранее она помогала менеджеру финансово, в том числе оплачивала его поездку на Мальдивы.





«За мои деньги он смог полететь на Мальдивы, отдыхать и наслаждаться жизнью. А потом в Краснодаре во время моего выступления он присвоил себе все средства, а мне ничего не досталось. Человек ведет себя как ребенок, я с ним больше не буду работать, таким людям не место в моей жизни», — заявила Анастасия.