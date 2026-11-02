«Мне ничего не досталось»: Волочкова рассказала о конфликте с менеджером Максимом Николаевым
Анастасия Волочкова обвинила бывшего менеджера в присвоении денег
У Анастасии Волочковой произошёл конфликт с бывшим менеджером Максимом Николаевым. После разногласий стороны решили прекратить сотрудничество, однако каждый из них по-своему объясняет причины разрыва. Подробности Общественной Службе Новостей рассказала сама балерина.
Волочкова назвала Николаева неблагодарным человеком и заявила, что он присвоил деньги, полученные за её выступление в Краснодаре. По словам артистки, ранее она помогала менеджеру финансово, в том числе оплачивала его поездку на Мальдивы.
«За мои деньги он смог полететь на Мальдивы, отдыхать и наслаждаться жизнью. А потом в Краснодаре во время моего выступления он присвоил себе все средства, а мне ничего не досталось. Человек ведет себя как ребенок, я с ним больше не буду работать, таким людям не место в моей жизни», — заявила Анастасия.У Николаева другая версия произошедшего. В комментариях СМИ он утверждал, что балерина вела себя по отношению к нему неподобающим образом. По словам бывшего менеджера, Волочкова сама просила его сопровождать её на Мальдивах, чтобы он контролировал её поведение во время отдыха.
Кроме того, Николаев рассказал, что позднее артистка устроила скандал и едва не сорвала концерт. Именно эти обстоятельства, по его словам, стали причиной отказа от дальнейшего сотрудничества. Таким образом, бывшие партнёры публично обменялись взаимными претензиями, а их версии причин конфликта существенно различаются.