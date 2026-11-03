Еще один ребенок Питта и Джоли отказался от фамилии отца
Еще один ребенок Брэда Питта и Анджелины Джоли официально отказался от фамилии отца. Об этом сообщает журнал Entertainment Weekly со ссылкой на судебные документы.
По данным издания, 18-летняя Вивьен оставила только фамилию матери вместо «Джоли-Питт». Новое имя 2 ноября утвердил судья Высшего суда Калифорнии в Лос-Анджелесе, возражений против смены не было. Вивьен подала прошение вскоре после своего 18-летия в июле, указав личные причины. Только по фамилии «Джоли» она представляется с 2024 года.
В конце сентября от фамилии отца отказалась и другая дочь пары — Захара. Такое же решение приняли сын Мэддокс и дочь Шайло. Брату-близнецу Вивьен, Ноксу, еще предстоит официально сменить фамилию, хотя он уже вычеркнул фамилию «Питт» из школьного аттестата. Сейчас двойную фамилию носит только приемный сын пары Пакс.
В 2016 году Джоли обвинила Питта в жестоком обращении с ней и детьми после предполагаемой стычки на борту частного самолета. Власти провели расследование, но уголовных обвинений не предъявили.
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