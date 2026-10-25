«У меня всё хорошо»: Ольга Бузова объявила детокс от общения

25 октября 2026, 22:12

Бузова устроила трёхдневный детокс от общения в отпуске и объяснила молчание

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Ольга Бузова решила устроить себе небольшой детокс и на некоторое время ни с кем не общаться в отпуске. Об этом стало известно из её личного блога.





Однако сделать это оказалось не так просто — многие начали переживать, всё ли у звезды в порядке.

«Как объяснить людям, что у меня всё хорошо, просто я не хочу ни с кем разговаривать три дня», — призналась Ольга.