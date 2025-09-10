«Грустная история»: Психоаналитик раскрыла главную проблему между Анной Седоковой и ее восьмилетним сыном
Психоаналитик Смолярчук: сын Анны Седоковой испытывает ненависть к мужчинам
Певица Анна Седокова опубликовала видео, в котором ее восьмилетний сын Гектор не впускает в дом с букетом цветов.
«Меня выгнали из дома. Впусти, пожалуйста, больше не будет цветов, честно. Я даже не знаю, от кого. Впусти!» — обращалась Анна к сыну.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» назвала отношения Седоковой с сыном «грустной историей».
«Это история про морализацию, когда сыну становится за маму стыдно. Гектору не хватает матери, он растет не просто в неполной семье, но и несчастливой. У ребенка нет отца, отцовской поддержки, заботы, защиты, нет нежности и от матери. Он все время видит, что мать свою энергию, настроение из дома выносит», — объяснила психоаналитик.
По ее мнению, ребенок интуитивно чувствует опасность из-за дефицита внимания и общения с матерью, и выражает свои чувства непримиримой претензией к окружению мужского пола.
«Это не просто ревность, а даже чувство опасности. Он видит последствия приключений Седоковой, ее соцсети, позор в СМИ и не понимает, что происходит. К тому же, ребенок всегда считывает настроение родителя. Здесь самое обидное, что мальчик уже вовлечен в управление судьбой матери», — заявила Смолярчук.
Она подчеркнула, что эта ситуация является тревожным звонком, и Анне Седоковой стоит обратиться к специалисту, который поможет ребенку пережить подобный кризис.