«Всё идёт не по плану»: Ольга Серябкина застряла в якутской тайге с медведями

08 сентября 2025, 18:01

Ольга Серябкина провела последний день лета в якутской тайге после отмены рейса

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)

5 сентября радиостанция «Юмор FM» отпраздновала 20-летие. В честь этого она устроила десятичасовой марафон с участием более 20 звезд юмора и музыки. Одной из гостей эфира стала певица Ольга Серябкина.





Серябкина рассказала в эфире, как недавно застряла в Якутии. После концерта в Нерюнгри сильный туман отменил её вылет.

«Я пробыла в городе дополнительные сутки и последний день лета провела просто буквально в лесу — под ногами у меня была брусника, грибы, речка, медведи», — рассказала Ольга и добавила, что мечтала увидеть косолапого.

«И это был удивительный момент, когда всё идёт не по плану, но тоже как-то по-своему потрясающе. Когда что-то меняется, нужно ловить все позитивные моменты», — высказалась артистка.

