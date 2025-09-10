«Это не мужчина»: Анастасия Волочкова ответила Александру Серову и обвинила его в зависти

10 сентября 2025, 16:19

Анастасия Волочкова ответила Александру Серову и обвинила его в зависти

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова ответила певцу Александру Серову и обвинила того в зависти. Ранее артист назвал балерину «нетрезвой бабой на футбольном поле».





В беседе с «Абзацем» Волочкова отметила, что Серов для нее не мужчина, который является сбитым летчиком. Имея достоинство, он бы не посмел так говорить об Анастасии. Нападки в свой адрес балерина объяснила обычной завистью, так как сам певец находится на дне.





«Это Александр Серов, как сбитый летчик, уже никому не интересен. Он хотел бы быть на моем месте, но не может. В моем представлении это не мужчина. Если бы у него было достоинство, он бы себе подобных слов в мой адрес не позволил. Мое шоу проходит с такими спецэффектами, которые ему и во сне не снились. Он на дне. Он завидует», —сказала Анастасия.