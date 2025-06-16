Хирург объяснил воспаление имплантов невестки Валерии после кормления грудью

16 июня 2025, 11:46

Хирург Блохин: однозначно говорить о воспалении груди Лианы нельзя

Лиана Шульгина (фото: Instagram* @lianashulginaa)

Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о последствиях перенесенных пластических операциях по увеличению груди: из-за них она смогла кормить дочь грудью только полтора месяца, а, став матерью во второй раз, грудное кормление обернулось обширным воспалением с образованием кист и смещением импланта. Ей пришлось пить не только курс антибиотиков, но и гормональные препараты, останавливающие лактацию.





Пластический хирург Сергей Блохин в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя однозначно говорить о негативных факторах пластики груди в отношении будущего кормления детей, потому что ситуации бывают разные, как и пластик.



«Пластика бывает очень много в разных видах, и обсуждать это, не зная деталей ситуации, неправильно и непрофессионально. Необходимо знать, какая операция была сделана, потому что одни влияют на будущее кормление, а другие не влияют. Каждый случай нужно рассматривать детально и индивидуально», — сказал он.